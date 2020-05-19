Общество
РИА НовостиМинтруд готовит законодательные инициативы по удаленной работе
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство готовит законодательные инициативы по регулированию удаленной работы и гибких форм занятости, чтобы россияне могли формировать трудовые отношения официально и иметь достойный доход.
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Музыка
Новый клип Little Big вошел в топ-5 самых просматриваемых в мире
Клип петербургской фрик-рейв группы Little Big, снятый на новую песню коллектива Hypnodancer, вошел в список самых просматриваемых клипов по версии еженедельного международного чарта International YouTube Weekly Chart.
Телеканал Санкт-Петербург 10:01
Кино
Комедийный сериал «Великая» про Екатерину II появился на Wink
Sibnet Новости 21:46
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Авто
«Кризис будет затяжным»: сотрудники автозаводов выстраиваются в очередь за увольнением
Первая информация о сокращениях просочилась ещё в апреле: по данным сайта «Фонтанка», автозавод Nissan под Питером планирует сократить около четверти сотрудников (примерно 450 человек) с выплатой шести окладов.
НГС24 21:00
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 23:20
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета 22:00
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Общество
России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса
Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 23:08
Политика
Путин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане
Причиной тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане стало позднее обращение людей за медпомощью и самолечение на дому, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством и представителями общественности республики.
РИА Новости 07:38
Авто
Компания Renault намерена отказаться от трех моделей
Компания Renault намерена сократить расходы. Одной из мер в этих планах является отказ от некоторых моделей.
За рулем Кубань 02:15
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ 07:13
Политика
Коронавирус: последние новости 18 мая. Рост заболеваемости в России остановлен, 27 регионов готовы ослабить карантин
Ситуация в России Рост заболеваемости коронавирусом в стране остановлен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
URA.Ru 12:05
Происшествия
На Камчатке скончался третий пациент с коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке ранее скончались два пациента с коронавирусом — 58-летний мужчина и 80-летняя женщина.
REGNUM 23:32
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум по реформе
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ 23:35
Единоборства
Макгрегор хочет добиться реванша с Мейвезером
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор намерен провести повторный поединок с непобежденным американским боксером Флойдом Мейвезером, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 19:18
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
Происшествия
Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец
Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
Происшествия
Нижегородского депутата заподозрили в продаже старых аппаратов ИВЛ
Бывшего депутата Нижегородской городской думы от «Справедливой России» Валерия Гельжинеса заподозрили в попытке продажи устаревших аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пишет «Коммерсантъ».
Полит.ру 06:00
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
Политика
Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны
Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском 12:08
Общество
Дальневосточников вывезли из Таиланда во Владивосток
Самолет авиакомпании «Россия» доставил во Владивосток жителей Дальнего Востока, которые не могли выбраться из Таиланда из-за прекращения авиасообщения и закрытия границ.
EastRussia 19:18
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Спорт
Тренер «Чайки» Адиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Наставник "Чайки" Магомед Адиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 13:18
Происшествия
Крупный пожар тушат в Приангарье
Вести.Ru 21:38
Шоу-бизнес
СМИ узнали: Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями
СМИ узнали, что Хоакин Феникс (45 лет) и его подруга Руни Мара (35 лет) впервые станут родителями, сообщает Page Six.
РИА Новости 12:31