Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство готовит законодательные инициативы по регулированию удаленной работы и гибких форм занятости, чтобы россияне могли формировать трудовые отношения официально и иметь достойный доход.

Здоровье Учёные не исключили катастрофическую смертность от коронавируса Американские учёные отмечают, что число людей, умерших по всему миру от коронавируса, может стать катастрофическим, если не начать более активную борьбу с пандемией. 1

Политика Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот. 129

Здоровье Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания 18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram. 4

Общество ВОЗ: в России снизилось число школьников с лишним весом Количество школьников, страдающих ожирением, снизилось в России за последние несколько лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные исследования ВОЗ "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья". 8

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 219

Здоровье Число случаев заражения коронавирусом в Якутии превысило 860 Число зарегистрированных случаев коронавируса в Якутии выросло до 869, за последние сутки выявлен 41 новый случай, сообщает оперативный штаб при правительстве региона. 1

Экономика Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач. 5

Происшествия Медведь прокусил бедро жителю Ярославля Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям. 143

Шоу-бизнес Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. 73

Политика Особое мнение: Гарри Каспаров Г. Каспаров: Собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к РФ, не стала общенародной, а стала сечинской И. Воробьева ― То есть получается, что Путин с Сечиным защищают наши деньги, чтобы мы не выплатили акционерам ЮКОСа миллиарды долларов.

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Происшествия Анивчанин вымогал деньги у бизнесмена под угрозой расторжения муниципального контракта Мужчина вымогал у местного бизнесмена крупную сумму денег, грозя проблемами при исполнении муниципального контракта.

Политика США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме. 214

Авто «АвтоВАЗ» может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 457