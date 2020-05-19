Общество
РИА НовостиМинтруд готовит законодательные инициативы по удаленной работе
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство готовит законодательные инициативы по регулированию удаленной работы и гибких форм занятости, чтобы россияне могли формировать трудовые отношения официально и иметь достойный доход.
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Здоровье
Учёные не исключили катастрофическую смертность от коронавируса
Американские учёные отмечают, что число людей, умерших по всему миру от коронавируса, может стать катастрофическим, если не начать более активную борьбу с пандемией.
News.ru 20:54
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
Гаджеты
Полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Инсайдер под псевдонимом Xiaomishka опубликовал полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат новейшую оболочку MIUI 12.
iXBT.com 01:21
Общество
ВОЗ: в России снизилось число школьников с лишним весом
Количество школьников, страдающих ожирением, снизилось в России за последние несколько лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные исследования ВОЗ "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья".
Газета.Ru 19:27
Общество
В Пермском крае вернули режим строгой изоляции для людей старше 65 лет
Власти Пермского края вернули режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 13:02
Общество
Более 240 россиян прилетели из Таиланда во Владивосток
Рейс Пхукет – Бангкок – Владивосток – Новосибирск – Москва выполняет авиакомпания «Россия» на воздушном судне Boeing 777-300ER.
МИР 24 18:30
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Игры
«Epic Games» раздал игр на сумму 150000 рублей
ГЛАС.RU 04:04
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Якутии превысило 860
Число зарегистрированных случаев коронавируса в Якутии выросло до 869, за последние сутки выявлен 41 новый случай, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости 01:15
Экономика
Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ
Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач.
РИА Новости 18:26
Футбол
Самый крупный разгром в финалах Лиги чемпионов. «Милан» Капелло уничтожил «Барселону»
27 лет назад «Милан» одержал самую крупную победу в истории финалов Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 16:04
Общество
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет вновь введут в Башкирии
Жители Башкирии старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями вновь уходят на режим самоизоляции.
Аргументы и Факты - Уфа 04:27
Происшествия
Медведь прокусил бедро жителю Ярославля
Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям.
BFM.ru 11:49
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
Политика
Особое мнение: Гарри Каспаров
Г. Каспаров: Собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к РФ, не стала общенародной, а стала сечинской И. Воробьева ― То есть получается, что Путин с Сечиным защищают наши деньги, чтобы мы не выплатили акционерам ЮКОСа миллиарды долларов.
Эхо Москвы 14:12
Авто
Представили новый Porsche 911 Targa
После купе и кабриолета дебютирует третий тип кузова нового поколения 911 с полноприводными моделями 911 Targa 4 и 911 Targa 4S.
Тарантас Ньюс 00:10
Единоборства
Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме
Чемпионат 07:20
Автоспорт
Баттон: Если Бинотто искал пай-мальчика, он взял не того
По мнению многих, Ferrari предпочла заключить контракт на 2021 год с Карлосом Сайнсом не только как с быстрым пилотом, но и как с гонщиком, который вряд ли создаст серьезную угрозу позициям нового лидера команды – Шарля Леклера.
Motorsport.com Россия 13:01
Общество
В Петербурге, по неофициальным данным, запретили прощание с покойными
Фотографию предписания главного санитарного врача города опубликовало издание «Фонтанка».
Эхо Москвы 21:24
Политика
Путин объяснил рост смертей от коронавируса в Дагестане
Президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с распространением коронавируса в Дагестане.
Ведомости 07:44
Происшествия
Анивчанин вымогал деньги у бизнесмена под угрозой расторжения муниципального контракта
Мужчина вымогал у местного бизнесмена крупную сумму денег, грозя проблемами при исполнении муниципального контракта.
РИА Сахалин-Курилы 20:34
Политика
США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ
Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
REGNUM 14:59
Авто
«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Общество
Китай выделит $2 млрд на помощь пострадавшим от коронавируса странам
«С целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19 Китай предоставит $2 млрд в последующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся», — заявил он.
РБК 07:01
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр 06:22
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53