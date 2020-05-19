Общество
РИА НовостиМинтруд готовит законодательные инициативы по удаленной работе
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство готовит законодательные инициативы по регулированию удаленной работы и гибких форм занятости, чтобы россияне могли формировать трудовые отношения официально и иметь достойный доход.
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Минтруд готовит законодательные инициативы по регулированию удалённой работы
Парламентская газета03:46
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Есть, правда, одно но: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
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Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
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Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Российская газета 05:59
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Путин: Выплаты в 10 тысяч рублей затронут 22 млн детей
Глава государства напомнил, что 11 мая было принято решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Российская газета 08:45
Экономика
Активность российского бизнеса снизилась до минимума
Эффективность функционирования малого и среднего бизнеса в России продолжает снижаться.
ГЛАС.RU 03:08
Здоровье
«Медиазона»: В России от коронавируса умерли не меньше 186 медиков
В России от коронавируса умерли не меньше 186 медиков, утверждает интернет-издание «Медиазона».
Эхо Москвы 07:02
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В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца
Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
Общество
Руководство Ленской ЦРБ затравило врача, которая рассказала главе Якутии о нехватке защитных костюмов
Вчера, во время разговора с медиками, поговорил с врачом-инфекционистом Татьяной Ивановной Старцевой, которая, кроме информации по выплатам, рассказала о состоянии дел в больнице Ленской ЦРБ, и как лечат вахтовиков с Чаянды.
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Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
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NYT опубликовала ответ властей Москвы на статью о ситуации с COVID-19
Газета New York Times опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, в котором он опроверг публикацию, посвященную ситуации с COVID-19 в России.
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Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»
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Хозяин Белого дома отметил, что это лекарственное средство он принимает по одной таблетке в день.
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С начала июня лекарства в России начнут продавать дистанционно
Продавать лекарственные средства на территории Российской Федерации начнут дистанционно.
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Ученый из США рассказал о вероятности появления разумной жизни на планете. Раскрыты точные шансы появления инопланетян.
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