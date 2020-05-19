Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд готовит законодательные инициативы по удаленной работе

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство готовит законодательные инициативы по регулированию удаленной работы и гибких форм занятости, чтобы россияне могли формировать трудовые отношения официально и иметь достойный доход.
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Минтруд готовит законодательные инициативы по регулированию удалённой работы

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