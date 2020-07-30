Экономика

Газета.RuГазета.RuМинтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным

Отмечается, что в случае принятия предложения диапазон выплат составит порядка от 12 до 51 тыс. рублей. "Все предложения по вопросу определения размеров пособия по безработице на 2021 год, в том числе предложения ФНПР, будут тщательно изучены", — сообщили в ведомстве.
Читать в источнике
Комментировать291
с чего всё началось

Биржа с трудом: пособия по безработице предложили увеличить в разы

Минимальное пособие по безработице должно быть равно прожиточному минимуму трудоспособного населения в регионе за II квартал прошлого года, считают в ФНПР. Максимальную же выплату стоит установить на уровне средней зарплаты в субъекте.
Известия17:01

Подробнее о событии

Профсоюзы предложили многократно увеличить пособие по безработице

Коммерсантъ22:12

В России могут в несколько раз увеличить пособие по безработице

RT на русском22:10

В Минтруде готовы изучить идею об увеличении выплат безработным

Известия18:00

Эксперты назвали альтернативу резкому повышению пособий по безработице

РЕН ТВ21:36

«Известия»: профсоюзы предлагают увеличить размеры пособия по безработице в несколько раз

ТАСС19:31

Безработным хотят платить среднюю зарплату

URA.Ru18:30

«Известия»: ФНПР призвала повысить пособия по безработице в несколько раз

РИА Новости21:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:45, Ашберн
Игры

Grounded стала самой продаваемой игрой в Steam в день запуска

Grounded от Obsidian Entertainment возглавила рейтинг продаж в Steam в день запуска в раннем доступе, 28 июля.
3DNews 07:15
Гаджеты

Sony запустила линейку телевизоров специально для PS5

МИТ 14:53
13
Игры

В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV

The GEEK 10:29
3
Игры

Соколиный Глаз, коллаборация с Fortnite и другие подробности Marvel’s Avengers

Приключения героя станут очередной ступенью в развитии всего сюжета Marvel’s Avengers, и на каждое из новых заданий можно будет отправиться любым из доступных героев.
Srnsk 14:24
1
Киберспорт

В Epic Games Store появились достижения

Достижения появились в Kingdom Come: Deliverance, ARK: Survival Evolved, Death Stranding, Killing Floor 2, Satisfactory и других тайтлах.
CyberSport.ru 18:05
Киберспорт

Twitch разблокировала канал bratishkinoff

Twitch сняла бан с канала Владимира bratishkinoff Братишкина. Канал стримера был недоступен чуть больше суток.
CyberSport.ru 12:47
Игры

PS3-игроки достигли ядерного разоружения в Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Игроки Metal Gear Solid V: The Phantom Pain на PlayStation 3 достигли ядерного разоружения, которое запустило особую кат-сцену.
Игромания.ру 06:59
7
Игры

С помощью 11 модов игрок в TES V: Skyrim воссоздал боевую систему из The Witcher 3: Wild Hunt

Автор YouTube-канала LowEnder решил воссоздать в The Elder Scrolls V: Skyrim боевую систему из The Witcher 3: Wild Hunt.
3DNews 06:07
Игры

Обнародованы системные требования для PC-версии Horizon Dawn

В Steam появилась информация о системных требованиях для запуска игры Horizon Zero Dawn.
Чемпионат 06:05
3
Технологии

«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве

Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 08:47
40
Происшествия

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Ведомости вчера в 07:56
284
Игры

Ведьма по имени Ольга: в Сети появились подробности ещё одного закрытого тестирования Resident Evil Village

Портал Biohazard Declassified со ссылкой на неназванного участника программы Resident Evil Ambassador поделился подробностями о недавнем закрытом тестировании Resident Evil Village.
3DNews 27 июля в 05:26
1
Гаджеты

TSMC не рассматривает Intel как долгосрочного заказчика

Как утверждается, в TSMC не считают Intel долгосрочным клиентом. Уточним, что пока нет даже достоверных данных, что Intel обратится к TSMC.
iXBT.com вчера в 08:47
20
Киберспорт

Activision продала пять миллионов копий Sekiro: Shadows Die Twice

За 16 месяцев Sekiro: Shadows Die Twice разошлась тиражом в пять миллионов копий.
CyberSport.ru 11:16
Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Z Fold 2 показали на первом живом фото

Недавно в Сети появился самый первый живой снимок складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2. Как сообщает ToDay News Ufa, на фотографии показали мобильное устройство с 7,59-дюймовым экраном, который стал значительно больше, если сравнивать смартфон с предшественником.
ToDay News Ufa 17:55
1
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» нашла новую работу

Актриса и бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что приняла участие в съемках нового проекта телеканала СТС.
Lenta.ru 11:18
5
Игры

Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису

Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
UfacityNews.ru вчера в 15:37
87
Технологии

Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 для разработчиков с дальнейшими улучшениями «Пуска»

На прошлой неделе Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 20H2 Insider Preview, которая несёт в себе множество функций, таких, как обновлённое меню «Пуск», ранее доступных как раз только разработчикам.
3DNews 15:27
Авто

Lamborghini представила трековый 830-сильный гиперкар

По мнению экспертов, Lamborghini Essenza SCV12 выглядит как концепты 1970-х годов.
МИР 24 13:42
Кино

The Direct: Камала Хан дебютирует в фильме «Капитан Марвел 2»

Отмечается, что в фильме супергероине уделят второстепенную роль.
Evo-rus.com 09:27
4
Авто

BMW уже через 2 года выпустит полностью электрический седан 7-серии

Руководство компании BMW одобрило разработку проекта флагмана модельной линейке - 7-серии с электрическим силовым агрегатом.
Car.ru 00:24
5
Гаджеты

В MIUI 12 появилась функция, как в iOS 14

Технология выполнения всевозможных действий при помощи обычного постукивания по обратной стороне смартфона воплощена на системном уровне в операционной системе Android 11, которую разработчики официально запустят в нынешнем году.
Актуальные Новости 11:11
2
Шоу-бизнес

Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 12:26
15
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала, как уводила Яниса Тимму из семьи

Анне Седоковой все-таки удалось заполучить чужого мужа - Яниса Тимму, с которым она живет уже полтора года.
Вечерний курьер 04:55
15
Космос

Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма

Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
Discover24 05:47
4
Кино

В сеть «утёк» трейлер второго сезона сериала «Пацаны»

Нью-Йорк, США, 29 июля 2020, 16:01 — REGNUM В сети раньше времени появился официальный трейлер второго сезона «Пацанов».
REGNUM 09:01
1
Общество

Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 млн рублей

В сообщении говорится, что алтайский краевой суд удовлетворил требование прокуратуры региона и обратил в пользу государства квартиру в Москве, купленную женой депутата Алтайского краевого заксобрания Владимира Попова за 65 млн рублей.
Известия 09:18
7
Интернет

«Яндекс» принудительно устанавливает сервис видеоконференций

Принудительная установка нового сервиса видеоконференций, оказывается, соответствует политике «Яндекса».
Goroday.ru 01:04
138
Авто

Kia представил новый Carnival, который появится в России

В Южной Корее представили минивэн Kia Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до российского рынка.
Новые автомобили 22:48
37
Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin.
Газета.Ru 16:37
109
Как работают Яндекс.Новости?
Главное