Экономика

Газета.RuГазета.RuМинтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным

Отмечается, что в случае принятия предложения диапазон выплат составит порядка от 12 до 51 тыс. рублей. "Все предложения по вопросу определения размеров пособия по безработице на 2021 год, в том числе предложения ФНПР, будут тщательно изучены", — сообщили в ведомстве.
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с чего всё началось

Биржа с трудом: пособия по безработице предложили увеличить в разы

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