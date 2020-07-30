Экономика
Lenta.ruПособия по безработице в России предложили увеличить в несколько раз
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице в несколько раз, до уровня прожиточного минимума в регионе. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо зампреда ФНПР Давида Кришталя.
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с чего всё началось
В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.Известиявчера в 17:01
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