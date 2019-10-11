Общество
КоммерсантъМинтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
В Минтруде уточнили РБК, что получателя пособия можно менять, если фактический уход за ребенком начинает осуществлять другой родственник вместо того, кто работает неполный день. Ранее стало известно, что Минтруд хочет увеличить срок выплаты детских пособий с полутора до трех лет.
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с чего всё началось
Министерство предлагает дополнить условия выплаты новым пунктом: «В случае если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».РБКвчера в 17:00
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