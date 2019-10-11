с чего всё началось

В Минтруде уточнили РБК, что получателя пособия можно менять, если фактический уход за ребенком начинает осуществлять другой родственник вместо того, кто работает неполный день. Ранее стало известно, что Минтруд хочет увеличить срок выплаты детских пособий с полутора до трех лет.

Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

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