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Минтруд компенсирует работодателям оплату временной занятости

Министерство труда и социальной защиты России намерено в условиях санкционного давления компенсировать работодателям расходы на частичную оплату труда при временной нетрудоспособности из расчета одного МРОТ на сотрудника.
Коммерсантъ
В частности, организация временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения.
Телепорт
Размер выплаты на одного работника в месяц буден равен размеру одного МРОТа, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент.
РБК
Чтобы поддержать рынок труда министерство ранее подготовило комплекс мер, в число которых входит превентивная работа с гражданами, находящимися под угрозой увольнения, а также оплачиваемые работы для безработных в размере МРОТ.
Парламентская газета

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Минтруд компенсирует работодателям расходы на оплату временной занятости
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