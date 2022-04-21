Министерство труда и социальной защиты России намерено в условиях санкционного давления компенсировать работодателям расходы на частичную оплату труда при временной нетрудоспособности из расчета одного МРОТ на сотрудника.
Чтобы поддержать рынок труда министерство ранее подготовило комплекс мер, в число которых входит превентивная работа с гражданами, находящимися под угрозой увольнения, а также оплачиваемые работы для безработных в размере МРОТ.
Криптобиржа Binance ограничит доступ к своим сервисам тех пользователей, которые живут в России и имеют активы общей стоимостью более € 10 тыс. Такие клиенты площадки смогут использовать только функцию вывода средств, говорится в сообщении биржи.
Новые антироссийские санкции приобретают все более абсурдный характер, вместо ожидаемых Вашингтоном потрясений в России нанесут вред самим Соединенным Штатам, говорится в заявлении посольства РФ в США, опубликованном в среду в телеграм-канале.