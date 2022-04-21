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Минтруд компенсирует работодателям оплату временной занятости

Министерство труда и социальной защиты России намерено в условиях санкционного давления компенсировать работодателям расходы на частичную оплату труда при временной нетрудоспособности из расчета одного МРОТ на сотрудника.
Коммерсантъ
Сенатор направлял премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения своего комитета, связанные с адаптацией экономики в отдельных отраслях.
Life.ru
Размер выплаты на одного работника в месяц буден равен размеру одного МРОТа, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент.
Коммерсантъ
Как ранее писал Лайф, Минтруд заявлял, что безработные в РФ будут получать выплаты в размере МРОТ за общественные работы.
Life.ru

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Минтруд компенсирует работодателям расходы на оплату временной занятости
News.ru23:03
Минтруд в условиях санкций компенсирует работодателям оплату временной занятости
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Минтруд России в условиях санкций компенсирует работодателям оплату временной занятости
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