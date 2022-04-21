Министерство труда и социальной защиты России намерено в условиях санкционного давления компенсировать работодателям расходы на частичную оплату труда при временной нетрудоспособности из расчета одного МРОТ на сотрудника.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления на ежегодном Боаоском форуме раскритиковал политику односторонних санкций и двойных стандартов, которые «подрывают мир и безопасность на всей планете», передает Reuters.
Эвакуация мирных граждан В среду военные Народной милиции Донецкой народной республики и ВС России организовали гуманитарные коридоры с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, с их помощью были эвакуированы 127 человек.
Украина лоббирует среди своих европейских союзников сокращение поставок российского газа по «Северному потоку-1» и замещение их поставками через украинскую ГТС, сообщает Reuters со ссылкой на источники в энергетической отрасли.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен и председатель Центробанка ЕС Кристин Лагард покинули зал во время выступления главы Минфина РФ Антона Силуанова на встрече «Большой двадцатки» (G20) в Вашингтоне.