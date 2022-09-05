«Безусловно, ипотечное кредитование – способ улучшения жилищных условий, и очень комфортный и понятный для ряда семей... Но даже по самым оптимистичным оценкам минимум 40% семей не имеют возможности никакую ипотеку оформить», – цитирует Баталину РИА «Новости».