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Минтруд: минимум 40% российских семей не могут взять даже льготную ипотеку

«Безусловно, ипотечное кредитование – способ улучшения жилищных условий, и очень комфортный и понятный для ряда семей... Но даже по самым оптимистичным оценкам минимум 40% семей не имеют возможности никакую ипотеку оформить», – цитирует Баталину РИА «Новости».
МИР 24
Минимум 40% семей в РФ не могут взять никакую ипотеку, даже льготную, заявила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости
Баталина отметила, что в ряде случаев ипотека может быть сдерживающим фактором рождаемости.
РИА Новости
В частности, долгосрочные финансовые обязательства могут войти в противоречие с решением о рождении очередного ребенка.
ТАСС

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Минтруд: 40% российских семей не могут взять даже льготную ипотеку
Московский Комсомолец03:06
Минтруд: 40% семей не имеют возможности взять ипотеку
Smotrim.ru02:47
Замглавы Минтруда Баталина: минимум 40% семей в РФ не могут взять даже льготную ипотеку
РИА Новости02:25
Минтруд: 40% российских семей не могут оформить ипотеку
Говорит Москва02:34
Минтруд: минимум 40% российских семей не могут взять даже льготную ипотеку
Коммерсантъ02:24
В Минтруде сообщили, что как минимум 40% семей в России не могут оформить ипотеку
ТАСС02:20
Минимум 40% российских семей не могут взять ипотеку, рассказали в Минтруде на ВЭФ
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