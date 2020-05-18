Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. Такой законопроект разработал Минтруд.

с чего всё началось

Минтруд выступил с инициативой с 2021 года снизить размер ежемесячной накопительной пенсии. Сделать это предлагается за счет увеличения срока выплат. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект министерства, разработанный на данных Росстата о росте продолжительности жизни.

Энергетика Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади. 1,6K

Футбол Александр Зинченко: мало кто верит в рестарт АПЛ Нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги из-за пандемии коронавирусной инфекции был приостановлен в середине марта.

Политика Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов. 44

Здоровье В Приморье поступило около 30 тысяч защитных костюмов для врачей «Еще одна партия защитных комбинезонов, почти 30 тысяч штук, поступила в Приморье», — говорится в сообщении и уточняется, что 17,4 тысячи из данного числа будут переданы краевым медицинским учреждениям.

Политика На Украине отмечается годовщина прихода к власти Владимира Зеленского До двух третей избирателей заявляют, что недовольны действиями в разрешении кризиса в Донбассе, столько же не поддерживают действия властей в борьбе с коронавирусом.

Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван. 74

Политика Венесуэла вновь пытается вернуть свое золото Последний раз Венесуэла пыталась вернуть свой золотой запас в апреле.

Общество Роспотребнадзор разрешил торговать едой в банях во время карантина Роспотребнадзор скорректировал свои рекомендации по организации работы бань и саун на время режима ограничений, который был введен в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19. 2

Гаджеты Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12 Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro. 22

Политика СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора. 12

Авто Компания SsangYong представила обновлённого конкурента Creta Субкомпактный SsangYong Tivoli получил не только изменения во внешности, но и новый салон, вдобавок более современные турбированные установки. 4

Общество В Иркутской области ввели обязательный масочный режим В Иркутской области с 20 мая вводится обязательный масочный режим в общественных местах, сообщает пресс-служба правительства региона. 36

Экономика ФНС подготовила систему освобождения от налогов пострадавшего бизнеса Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила информационную систему, которая позволит обеспечить освобождение от уплаты налогов за второй квартал текущего года компаний, пострадавших от последствий пандемии коронавируса. 1