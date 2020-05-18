Общество
ИнтерфаксМинтруд объяснил решение увеличить срок выплаты пенсионных накоплений
Ранее "Известия" сообщили, что Минтруд планирует увеличить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год на 6 месяцев - с 258 до 264 месяцев. Соответствующий законопроект разработан ведомством.
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с чего всё началось
Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. Такой законопроект разработал Минтруд.Известия17 мая в 17:01
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Газета.Ru 05:00
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Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
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Общество
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ПензаСМИ 18 мая в 07:22
Авто
«АвтоВАЗ» представит 17 новых моделей до 2026 года
"АвтоВАЗ" планирует до 2026 года выпустить 17 новых моделей.
Деловое.ТВ 04:14
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Гончаренко
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового контракта с белорусским специалистом Виктором Гончаренко.
RT на русском 05:18
Общество
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Коммерсантъ вчера в 20:17
Футбол
«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»
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Газета.Ru вчера в 15:30
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BFM.ru вчера в 10:39
Общество
Количество заболевших коронавирусом в России превысило 300 тысяч
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в России превысило 300 тысяч человек.
UfacityNews.ru 03:47
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
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В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
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Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» приступили к тестированию работы магазинов без касс и продавцов.
Известия 02:44
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 03:42
Происшествия
Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой
Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
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Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online 18 мая в 08:19
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У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
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Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня вчера в 08:34
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Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики
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RT на русском вчера в 23:20
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СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым
Ранее сам Гордон заявил, что проводил интервью со Стрелковым и бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию украинских спецслужб, а «флешки с материалами» находятся в Гааге.
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В Анапе убившего двух человек мужчину освободили в зале суда
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