Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. Такой законопроект разработал Минтруд.

с чего всё началось

Ранее "Известия" сообщили, что Минтруд планирует увеличить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год на 6 месяцев - с 258 до 264 месяцев. Соответствующий законопроект разработан ведомством.

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