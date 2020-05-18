Общество
Экономика сегодняРоссиянам могут снизить размер ежемесячной накопительной пенсии
Одно из предложений включает в себя выплату накопительной части из расчета в 264 месяца, а не 258, как ранее, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда. Риска того, что россияне не успеют получить накопительную пенсию, нет.
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с чего всё началось
Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. Такой законопроект разработал Минтруд.Известия17 мая в 17:01
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Отказ Швеции от карантина оказался бесполезным для спасения экономики
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Lenta.ru 18 мая в 11:27
Политика
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Общество
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Общество
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Lenta.ru вчера в 22:10
Происшествия
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Коммерсантъ 01:42
Политика
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Коммерсантъ вчера в 18:02
Общество
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Газета.Ru вчера в 17:24
Общество
В Госдуме назвали предполагаемую дату открытия российских курортов
В Госдуме назвали предполагаемую дату открытия российских курортов.
Деловое.ТВ вчера в 15:05
Политика
Прокуратура Украины возбудила дело против Порошенко о госизмене
Генеральная прокуратура Украины начала расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Украинская правда».
Полит.ру 00:13
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
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Около 50 мин выпустили утром в воскресенье украинские силовики по ДНР, сообщает 17 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ИА Красная Весна 17 мая в 03:24
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Комсомольская правда вчера в 11:18
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Юг Сибири 01:40
Культура
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Телеканал "Россия 24" отказалась от трансляции нового выпуска программы Никиты Михалкова "БесогонТV".
Русская Планета вчера в 07:12
Экономика
Правительство подготовило план восстановления экономики
Власти планируют восстанавливать экономику России в три этапа, следует из подготовленного правительством плана.
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Bloomberg исправило статью после критики посольства России
Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США.
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Городовой вчера в 07:32
Футбол
В ЦСКА прокомментировали информацию об интересе к Деспотовичу
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался относительно того, что нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович может перейти в армейский клуб.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:43
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Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО
Минкомсвязь предложила обязать владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), «преимущественно использовать» российский софт с 1 января 2021 года и российское оборудование — с 1 января 2022 года.
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