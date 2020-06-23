Общество
Полит.руМинтруд: на «детские» выплаты уйдет 274 млрд рублей
На единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей до 16 лет государство потратит 274 млрд рублей бюджетных денег, говорится на сайте Минтруда. Пособия получат родители 27 млн детей.
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Общество
Туроператор «Ника» заявил о прекращении деятельности
Один из крупнейших туроператоров Петербурга "Ника" заявил о прекращении своей деятельности.
Российская газета 05:27
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
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Политика
Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»
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РИА Новости 14:54
Общество
Россияне получат новую выплату в 10 тысяч рублей
Предложение о новой единовременной выплате направили в правительство представители Совета Федерации.
Live24 09:08
Технологии
В Сети обнаружена утечка данных почти пяти миллионов россиян
Специалисты DeviceLock в открытом доступе обнаружили архив с данными россиян, причем вся база была экспортирована в Excel.
Astera 14:13
Киберспорт
Сила халявы – новые рекорды популярности Epic Games Store благодаря раздаче Grand Theft Auto 5 и других популярных игр
В рамках The Vault, начавшейся 14 мая, в Epic Games Store проходили бесплатные раздачи крупных игр, включая Grand Theft Auto 5, Borderlands: The Handsome Collection и Civilization 6. По словам генерального менеджера Epic Games Store Стива Аллисона, результаты превзошли ожидания компании, а в этом году сервис демонстрирует «исторические темпы роста».
Городской портал Новый Нижний 13:00
Происшествия
Стало известно о пострадавшем при стрельбе в Москве
Один человек получил ранение во время стрельбы в кафе на Алтуфьевском шоссе в Москве.
Lenta.ru 16:32
Общество
Путин: «В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей»
Семьи с детьми получат в июле выплату в 10 тысяч рублей.
ToDay News Ufa 12:06
Экономика
В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара
Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
РБК вчера в 07:42
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45 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 3,2%. Всего в регионе выявлено 1444 случаев коронавируса.
Телепорт 03:51
Политика
Саакашвили вспомнил, как «прыгал по фонтанам» с Трампом
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, как во времена его президентства в Грузии они вместе с нынешним американским лидером Дональдом Трампом ходили по ночным клубам и «прыгали по фонтанам».
Взгляд.ру 13:31
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
Экономика
Более 17,8 тыс рабочих мест предполагается создать в Тульской области
Создано более 2 тысяч рабочих мест. До конца года планируется окончить еще 12 крупных проектов.
Тульские СМИ 11:20
Происшествия
Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
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Губерниев о повышении НДФЛ: «Попали футболисты и хоккеисты»
Ранее президент России Владимир Путин в рамках видеообращения к гражданам страны сообщил о повышении подоходного налога для физических лиц, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год.
News.ru 16:11
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Армия и оружие
При ракетном ударе по Эс-Сувейде погибли двое сирийских военных
Российская газета 16:11
Происшествия
В Антарктиде произошел пожар на российской научной станции
На российской научной станции "Мирный" произошел пожар, полностью сгорели несколько лабораторий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление НИИ Арктики и Антарктики в понедельник.
Газета.Ru вчера в 11:26
Происшествия
Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора
Российская газета 13:51
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«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
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Гаджеты
Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели
Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями.
The GEEK 12:26
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
Общество
Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране
Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05