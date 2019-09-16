Общество
Газета.RuМинтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия". Как уточняется, тестирование коснется компаний из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной деятельности и строительства.
Читать в источнике
Оценить993
с чего всё началось
Как сообщают "Известия", первыми ощутить преимущества и недостатки подхода смогут компании, которые входят в национальный проект по повышению производимости.РЕН ТВвчера в 23:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 23:23, Вашингтон
Футбол
ЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа
Советский спорт 12:04
Политика
Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию.
Известия 21:52
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Происшествия
В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование".
РИА Новости 23:16
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Политика
Востоковед оценил встречу Путина, Эрдогана и Рухани в Анкаре
Президент России Владимир Путин встретился с иранским лидером Хасаном Рухани и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, сообщают СМИ.
Народные новости 20:47
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов пожертвовал 100 тысяч долларов в фонд Порье
Напомним, что после поединка в Аб-Даби, в котором Нурмагомедов одержал победу, они обменялись футболками, и Хабиб пообещал продать ее, а полученные деньги передать на благотворительность.
Замана 20:40
Наука
Швейцарские инженеры создали инновационный бионический протез руки
Новый протез руки создан швейцарскими инженерами на стыке двух наук.
Ugpressa.ru вчера в 10:55
Авто
ВИП-гараж: изучаем, на каких автомобилях ездят депутаты гордумы Екатеринбурга
Сегодня изучим, какие автомобили стоят в гаражах депутатов городской думы Екатеринбурга. Всего у 36 народных избранников есть 51 автомобиль.
Екатеринбург Онлайн 22:30
Политика
Четыре страны Центральной Америки остались без электричества
Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии.
Газета.Ru 21:02
Происшествия
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине
Газета.Ru 22:34
Хоккей
Хет-трик Капризова помог ЦСКА победить «Локомотив»
Чемпионат 14:49
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда 08:50
Кино
Железный человек воскреснет в фильме «Черная вдова»
Что стало причиной для ссоры Черной вдовы и Железным человеком, узнаем уже во время просмотра фильма.
ГЛАС.RU 02:49
Армия и оружие
Раскрыт странный план НАТО против советских подлодок
НАТО опробовало странную идею на британско-канадских учениях.
РЕН ТВ вчера в 20:55
Здоровье
В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ выросла на 73%
«В городе Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 14,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, заболеваемость выше уровня прошлой недели на 73%», — сообщили в ведомстве.
Политсовет 08:54
Наука
Ученые обнаружили новый «гормон стресса»
Ученые выяснили, что гормон остеокальцин, выделяемый скелетом мышей и людей, отвечает не только за обмен веществ и работу мышц, но и за реакцию на стресс.
Волгоградская правда 14 сентября в 01:12
Общество
На продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ 18:07
Шоу-бизнес
Мазаев рассказал о скорой свадьбе Бондарчука и Андреевой
Не успели еще стереться в памяти яркие впечатления от свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова, как в СМИ появилась информация о предстоящем свадебном торжестве еще одной знаменитой пары - режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.
Ридус 13:11
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru 03:52
Космос
Parker Solar Probe снял на видео солнечный ветер
Naked Science 12 сентября в 20:02
Здоровье
В Южной Корее зафиксированы первые случаи африканской чумы свиней
Первые случаи африканской чумы свиней зафиксированы в Южной Корее на границе с КНДР.
Российская газета 22:42