Общество
Газета.RuМинтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия". Как уточняется, тестирование коснется компаний из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной деятельности и строительства.
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с чего всё началось
На этой неделе в Минтруде пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Об этом «Известиям» заявил замминистра экономического развития Петр Засельский.Известиявчера в 17:01
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