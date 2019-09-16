с чего всё началось

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия". Как уточняется, тестирование коснется компаний из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной деятельности и строительства.

Происшествия Саратовец изнасиловал врача, спешившего к пациенту В Саратове мужчина изнасиловал врача одной из поликлиник Кировского района города, которая попросила его помочь найти адрес пациента.

Шоу-бизнес Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Армия и оружие WP: Пентагон выступил за сдержанный ответ на атаку на Saudi Aramco Министерство обороны США выступает за сдержанный ответ на нападения на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Политика Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.

Баскетбол Всех олимпийцев в Китае обязали посмотреть фильм «Движение вверх» Государственное управление по спорту КНР обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм «Движение вверх».

Экономика Суд рассмотрит иск ПСБ к компании Ананьевых Promsvyaz Capital B. V. На заседании 10 сентября после утверждения мирового соглашения представитель Promsvyaz Capital B. V. возражал против уточнения иска, согласно которому банк требует от компании экс-бенефициаров более 16,5 миллиарда рублей.

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Экономика Лукашенко пообещал обсудить с Россией компенсацию за налоговый маневр Минску и Москве придется вернуться к обсуждению вопроса о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере, проводимый Россией.

Общество В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.

Политика Зеленский ждёт от «нормандской четвёрки» решения вопроса по обмену Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на встрече «нормандской четвёрки» удастся решить вопрос об освобождении всех удерживаемых лиц.

Общество Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".

Кино Представлено короткометражное продолжение «Мира Юрского периода» Киностудия Universal Pictures и режиссер Колин Треворроу представили короткометражный фильм, который является продолжением картины "Мир Юрского периода".

Футбол Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира В Цюрихе прошла церемония жеребьевки клубного чемпионата мира. Турнир пройдет с 11 по 21 декабря.

Политика Венгрия не пустила Украину на саммит НАТО Из-за разногласий с Венгрией Киев не получит приглашение на саммит НАТО в Лондоне, сообщил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Происшествия Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.

Общество На продажу спиртного могут ввести новые ограничения На продажу спиртного могут ввести новые ограничения Законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, «концептуально» поддержан в правительстве.

Волейбол Сборная России одержала 4-ю победу на чемпионате Европы по волейболу Вторым по результативности стал Дмитрий Волков (15 очков). Сборная России одержала четвертую подряд победу на чемпионате Европы.

Здоровье Нейрохирург назвал симптомы рака головного мозга Хроническая головная боль, прогрессирующее падение зрения, онемение конечностей могут быть признаками рака головного мозга и поводом для обращения к специалистам.

Здоровье Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы» Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины Ольга Молчанова посоветовала метеочувствительным людям больше находиться дома, лежать и пить чай с мятой.

Армия и оружие Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.