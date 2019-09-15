Общество
Газета.RuМинтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия". Как уточняется, тестирование коснется компаний из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной деятельности и строительства.
Читать в источнике
Оценить423
с чего всё началось
На этой неделе в Минтруде пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Об этом «Известиям» заявил замминистра экономического развития Петр Засельский.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
Происшествия
Участник акции против храма в Екатеринбурге получил полгода исправительных работ
Lenta.ru 02:32
Музыка
Карина Игнатян представит Армению на «Детском Евровидении»
Вестник Кавказа 03:06
Здоровье
Британка похудела на 63 кг на диете из мороженого и жареной курицы
Жительница Великобритании похудела на 63 килограмма на диете из мороженого и жареной курицы. Об этом сообщает издание The Sun.
Народные новости вчера в 23:16
Гаджеты
Смартфон iPhone SE 2 может выйти в 2020 году
В Сети появилась информация о том, что смартфон iPhone SE 2 выйдет, но только в 2020 году.
UfaTime.ru вчера в 05:12
Авто
Рестайлинговая Lada 4x4 может появиться в продаже в 2020 году
Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня вчера в 06:31
Армия и оружие
Самолеты США и Канады начали полет над Россией
Газета.Ru вчера в 20:43
Политика
США обвинили Россию в «оккупации Донбасса»
Америка, в лице представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, заявляет, якобы Россия продолжает оккупировать Донбасс.
ФедералПресс 01:28
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания
Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews вчера в 05:02
Общество
Стали известны регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ
Магаданская область и Камчатский край стали регионами с самыми высокими ценами на жилищно-коммунальные услуги.
RT на русском 00:55
ЖКХ
Запускать тепло в Екатеринбурге начнут с ЖБИ и Сортировки
Уральский меридиан 13 сентября в 04:04
Кино
На фестивале «Пилот» ивановцы увидят 17 новых сериалов
В рамках второго российского фестиваля телесериалов «Пилот», который пройдет в Иванове с 20 по 22 сентября, жители и гости города смогут увидеть 17 пилотных серий новых телесериалов до их премьеры.
IvanovoNews 03:04
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru вчера в 11:55
Энергетика
Оператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям
Газета.Ru 13 сентября в 09:08
Кино
Джеймс Ганн объявил актерский состав нового «Отряда самоубийц»
В "Отряде самоубийц" Дэвида Эйра в состав команды вошли Дэдшот, Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Убийца Крок и Дьябло.
КиноПоиск 14 сентября в 01:59
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Происшествия
Живущая на свалке 12-летняя украинка родила ребенка
РИА Новости 02:35
Гаджеты
«Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу
"Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.
Дни24 14 сентября в 19:00
Технологии
МегаФон установил рекорд скорости в сети 5G в России
Новый рекорд скорости в сети пятого поколения составляет 2,46 Гбит / с. Как сообщили "Фонтанке" в компании "МегаФон" 13 сентября, он был установлен на обычном 5G-смартфоне.
Фонтанка.Ру 13 сентября в 06:58
Политика
Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина
«Политбюро 2.0» политологи называют неформальную структуру принятия решений окружением президента Владимира Путина и считают его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России.
РБК вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Названа стоимость лечения Заворотнюк в частной клинике
Медицинская помощь, которую актриса Анастасия Заворотнюк получает в одной из частных столичных клиник, обходится примерно в 1 тыс. евро в сутки.
REGNUM 01:43
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56
Здоровье
Врач назвал главные симптомы рака мозга
Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
Известия вчера в 03:07
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение десантный корабль ВМС США
Черноморский флот следит за всеми действиями и перемещением в Черном море высокоскоростного десантного корабля USNS Yuma военно-морских сил США, вошедшего в акваторию вечером 14 сентября, приводит ФАН сообщение Национального центра управления обороной РФ.
Газета.Ru вчера в 06:24
Экономика
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ вчера в 03:11
Происшествия
17-летняя россиянка утопила мешавшую ей учить уроки сестру
Lenta.ru вчера в 06:30
Экономика
Россияне назвали комфортный для накоплений уровень дохода
Как передаёт РБК, 16,9% граждан заявили, что смогут начать копить при доходе 35—45 тыс. рублей.
RT на русском 03:17