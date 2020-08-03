Общество
REGNUMМинтруд намерен сократить уровень безработицы в России в четыре раза
Москва, 3 августа 2020, 09:58 — REGNUM Министерство труда России рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, передают «Известия» со ссылкой на ведомство.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это означает, что число состоящих на бирже труда должно сократиться с нынешних 3 млн до 0,7 млн, то есть больше, чем в четыре раза.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:23, Ашберн
Общество
Польский регулятор оштрафовал «Газпром» из-за «Северного потока — 2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 02:28
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Происшествия
СКР возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы ВОВ
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о геноциде (ст. 357 УК РФ) в Псковской области во времена Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 02:38
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известия вчера в 15:37
Общество
Мантуров заявил о планах по выпуску миллионов доз вакцины от COVID-19
Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с промышленным выпуском вакцины от коронавируса.
RT на русском 02:45
Общество
Свердловский депутат-банкрот заработал за год 4 копейки
Европейско-Азиатские новости 01 августа в 01:43
Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 01 августа в 08:59
Экономика
В России захотели изменить налог для нефтяников
Власти России хотят радикального изменить в стране налог на дополнительный доход (НДД).
Lenta.ru 03:05
Наука
Надвигающееся глобальное наводнение нанесли на карту планеты
Масштабы глобальных последствий будущих прибрежных наводнений представили в виде карты ученые Мельбурнского университета в Австралии.
LentaChel.ru 31 июля в 06:42
Шоу-бизнес
Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова
Актриса Кристина Асмус в комментариях к своему посту в Instagram ответила на вопрос подписчика о том, действительно ли юморист Гарик Харламов, с которым она разводится, намерен вновь жениться на другой женщине уже в январе.
РИА Новости 01:47
Финансы
Доллар и евро растут по отношению к рублю
Доллар и евро незначительно растут по отношению к рублю на открытии торгов Мосбиржи.
Газета.Ru 03:07
Происшествия
На Сахалине врач-психиатр получила 4 года колонии за мошенничество
Суд с мнением государственного обвинителя согласился и назначил виновной наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Сахалин.Инфо 02:46
Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре в ряде регионов России
Москва, 3 августа 2020, 09:27 — REGNUM В ряде российских регионов в течение текущей недели ожидается температура воздуха выше климатической нормы.
REGNUM 02:27
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России теперь нельзя пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки, передает ТАСС.
Газета.Ru 02:36
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Авто
Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов авто
Газета DAILY вчера в 14:30
Происшествия
В Ярославле ЛГБТ-активист пожаловался, что его избили десантники
РИА Новости вчера в 18:15
Общество
В 12 регионах России задержаны более 40 подпольных оружейников
ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, в 12 регионах задержаны 42 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
RT на русском 02:42
Экономика
Индекс PMI в промсекторе Китая в июле вырос до максимума за 9,5 года
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июле вырос по итогам четвертого месяца подряд, достигнув максимума с января 2011 года.
Интерфакс 00:59
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске
Один человек погиб при возгорании на Норильской ТЭЦ-2 на севере Красноярского края, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
RT на русском 02:07
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Авто
Автодизайнер Шторм презентовал идеальный автомобиль для пенсионеров
Издание «iReactor» во взаимодействии с дизайнером Александром Штормом показало, каким должен идеальный автомобиль для пенсионеров.
Тарантас Ньюс 01:36
Экономика
Экономисты оценили возможность «черного августа» в России
Последний месяц лета всегда являлся самым трудным для экономики России.
Evo-rus.com 02:41
Политика
Побег из Кандагара. Как российские летчики спасали себя в Афганистане
Аргументы и Факты вчера в 17:05
Фигурное катание
Косторная не поставила Тутберидзе в известность об уходе к Плющенко
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала переход Алёны Косторной в академию Евгения Плющенко.
Metaratings 31 июля в 11:15
Футбол
Мостовой назвал зарплату Кокорина в «Спартаке» космической
Бывший полузащитник испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой высказался о подписании контракта московским "Спартаком" с нападающим Александром Кокориным.
Газета.Ru вчера в 21:36
Экономика
Структура Ротенберга поручилась за нового подрядчика «Газпрома»
Новый крупный подрядчик «Газпрома» — «Русгазбурение» (РГБ), появившийся на рынке два года назад, развивает бизнес при поддержке компании «Газпром бурение».
РБК 02:00
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков и Наталья Подольская ждут второго ребенка
Владимир Пресняков и Наталья Подольская познакомились в 2005-м на съемках «Больших гонок» во Франции, 14-летняя разница в возрасте совершенно не чувствовалась, но присутствовало единственное «но».
StarHit.ru 02:00