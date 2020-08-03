Общество
REGNUMМинтруд намерен сократить уровень безработицы в России в четыре раза
Москва, 3 августа 2020, 09:58 — REGNUM Министерство труда России рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, передают «Известия» со ссылкой на ведомство.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это означает, что число состоящих на бирже труда должно сократиться с нынешних 3 млн до 0,7 млн, то есть больше, чем в четыре раза.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
Политика
Судьбу Собора Святой Софии решил падающий рейтинг президента
Проблемы взаимоотношений России и Турции, православного и мусульманского мира «Парламентская газета» обсудила с председателем Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и президентом Межпарламентской ассамблеи православия Сергеем Гавриловым.
Парламентская газета 02:32
Происшествия
В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре
«03 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.
Известия 06:09
Шоу-бизнес
Анастасия Самбурская возвращается в сериал «Универ»
Роль студентки Кристины из сериала «Универ» принесла славу и народную любовью актрисе Анастасии Самбурской.
Рамблер 02:27
Здоровье
Детские выплаты на ребенка в 2020 году: изменения, новые размеры и особенности выплат
К «традиционным» выплатам (декретные, по уходу за ребенком до 1,5 лет, материнский капитал и проч.) добавили новые «антивирусные».
Бухонлайн 02:28
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
Музыка
Алиса Вокс назвала причину ухода из группы «Ленинград»
Алиса вошла в состав группы на смену солистке Юлии Коган, когда та собиралась в декрет.
SM News вчера в 14:05
Общество
Рособрнадзор: ЕГЭ на 400 баллов сдали два участника, на 300 – 26
Единый госэкзамен на 400 баллов в 2020 году сдали два участника, на 300 баллов – 26 человек, следует из презентации, демонстрируемой на пресс-конференции врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
РИА Новости 04:53
Общество
Вакцинацию от коронавируса в России начнут с медиков и учителей
Как сообщает ToDay News Ufa, министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, которая была разработана центром имени Гамалеи, уже полностью завершены, в скором времени начнется официальная вакцинация медиков и учителей, которые более остальных подвержены риску.
ToDay News Ufa 01 августа в 04:50
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.
Газета.Ru 03:12
Авто
Китайский аналог Aurus получил длиннобазную версию
Представители бренда сообщили, что выход удлиненной модификации Hongqi H9+ состоится 26 сентября на выставке в Пекине.
Faktom 01:48
Общество
Роспотребнадзор назвал требования к школам в условиях пандемии
Власти намереваются возобновить очное обучение в российских школах с 1 сентября.
Известия вчера в 17:06
Общество
В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет
Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
Газета.Ru 06:13
Происшествия
Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
RT на русском 05:16
Шоу-бизнес
Сотрудница роддома увольняется из-за скандала с Сашей Черно
Имя новорожденного сына Саша Черно хотела озвучить при выписке, но сюрприз для поклонников был испорчен: одна из сотрудниц роддома слила информацию о звездном ребенке в Сеть.
StarHit.ru 05:00
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Наука
Илон Маск рассказал о возможностях мозговых чипов для человека
Илон Маск рассказал о возможностях мозговых чипов для человека.
Shraibikus News 00:52
Общество
В Японии сообщили о «подозрительных семенах» из-за рубежа
ИА Красная Весна 01 августа в 04:15
Общество
Производство российского электромобиля планируется на конец 2020 года
Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
Известия вчера в 20:53
Общество
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов
Коммерсантъ вчера в 17:57
Армия и оружие
США перебросили в Литву девять боевых вертолётов
США перебросили на территорию Литвы девять боевых вертолетов из состава Военно-воздушных сил.
Военное обозрение 02:33
Здоровье
В Челябинской области зафиксировали очаг птичьего гриппа
В Увельском районе Челябинской области зафиксировали очаг гриппа птиц, на территории населённых пунктов ввели карантин, проводятся соответствующие мероприятия.
RT на русском 05:14
Авто
С начала лета по Крымскому мосту проехало свыше миллиона машин
За июнь и июль через Крымский мост проехало более миллиона грузовых и легковых автомобилей.
Городовой 03:13
Общество
Польский регулятор оштрафовал «Газпром» из-за «Северного потока — 2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 02:28
Кино
Саурон и Галадриэль появятся в сериале «Властелин колец» от Amazon
Культовые персонажи Элронд, Галадриэль и Саурон появятся в грядущем сериале по вселенной Властелина колец от Amazon, съемки которого в настоящий момент проходят в Новой Зеландии.
NewInform 31 июля в 10:33