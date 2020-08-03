Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это означает, что число состоящих на бирже труда должно сократиться с нынешних 3 млн до 0,7 млн, то есть больше, чем в четыре раза.

с чего всё началось

Москва, 3 августа 2020, 09:58 — REGNUM Министерство труда России рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, передают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Минтруд намерен сократить уровень безработицы в России в четыре раза

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