Общество
REGNUMМинтруд намерен сократить уровень безработицы в России в четыре раза
Москва, 3 августа 2020, 09:58 — REGNUM Министерство труда России рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, передают «Известия» со ссылкой на ведомство.
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с чего всё началось
Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это означает, что число состоящих на бирже труда должно сократиться с нынешних 3 млн до 0,7 млн, то есть больше, чем в четыре раза.Известиявчера в 17:01
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