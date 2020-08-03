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REGNUM
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Минтруд намерен сократить уровень безработицы в России в четыре раза

Москва, 3 августа 2020, 09:58 — REGNUM Министерство труда России рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, передают «Известия» со ссылкой на ведомство.В источнике
С чего всё началось
Известия

Труда сюда: безработицу планируют снизить вчетверо к концу 2021-го

Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это означает, что число состоящих на бирже труда должно сократиться с нынешних 3 млн до 0,7 млн, то есть больше, чем в четыре раза.
Известия17:01
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Безработица в России должна сократиться вчетверо к концу 2021 года

Комсомольская правда01:00
Известия

Безработицу хотят вернуть к докризисному уровню до конца 2021 года

Известия19:30
РЕН ТВ

Минтруд намерен сократить уровень безработицы в четыре раза

РЕН ТВ21:59
Телеканал 360°

Минтруд готовится снизить безработицу в четыре раза

Телеканал 360°19:24
ТАСС

«Известия»: Минтруд планирует сократить безработицу в четыре раза до конца 2021 года

ТАСС21:24
Life.ru

В Минтруда рассказали, когда планируют вернуться к докризисному уровню безработицы

Life.ru17:49
URA.Ru

Минтруд РФ собирается в четыре раза сократить число безработных

URA.Ru17:34
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Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека

Алтайский районный суд постановил поместить под стражу на два месяца руководителя турбазы "Глобус" в Алтайском районе Алтайского края, где из-за отравления окисью углерода от дизель-генераторов погибли четыре человека.
ТАСС06:23
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Мужчина угрожает взорвать отделение банка в Киеве

В Киеве правоохранители пытаются найти общий язык с мужчиной, захватившим отделение банка в Шевченковском районе и угрожающим взорвать СВУ, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Вести.Ru06:21
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Военные направлены в иркутский «Чернобыль» по поручению Путина

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, сегодня, 3 августа, в регион направлены десятки специалистов, представляющих войска радиационной, химической и биологической защиты, а также 10 единиц специальной техники и около 30 военных РХБЗ.
REGNUM05:07
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Россия поставит препарат от коронавируса в ЮАР и Латинскую Америку

«Компания «Кромис», совместное предприятие РФПИ и группы компаний «Химрар», подписала дистрибьюторское соглашение с компанией 3Sixty Biopharmaceuticals, дочерней компанией 3Sixty Global Solutions Group, по поставке первого российского препарата «Авифавир» для лечения COVID-19 в ЮАР», — приводит сообщение ТАСС.
RT на русском07:30
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Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс07:01
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Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС06:44
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