Запрет не касается только подарков, полученных на протокольных мероприятиях и в служебных командировках, но и их нужно сдавать. Во всех остальных случаях получение подарка будет нарушением. В частности, напомнили в ведомстве, чиновникам нельзя брать подарки от подчиненных, даже если они друзья.

с чего всё началось

Отмечается, что под запрет не попадают подарки, полученные на протокольных мероприятиях и в командировках, однако их нужно сдавать. Кроме того, госслужащие не могут принимать подарки от подчиненных, том числе в нерабочее время, и у подчиненных, которые являются их друзьями.

В Минтруде рассказали о запрете на подарки чиновникам

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