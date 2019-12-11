Общество

Газета.RuГазета.RuВ Минтруде рассказали о запрете на подарки чиновникам

Отмечается, что под запрет не попадают подарки, полученные на протокольных мероприятиях и в командировках, однако их нужно сдавать. Кроме того, госслужащие не могут принимать подарки от подчиненных, том числе в нерабочее время, и у подчиненных, которые являются их друзьями.
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с чего всё началось

Минтруд разъяснил, в каких случаях чиновникам нельзя принимать подарки

Запрет не касается только подарков, полученных на протокольных мероприятиях и в служебных командировках, но и их нужно сдавать. Во всех остальных случаях получение подарка будет нарушением. В частности, напомнили в ведомстве, чиновникам нельзя брать подарки от подчиненных, даже если они друзья.
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