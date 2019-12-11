Общество
ТАССМинтруд напомнил госслужащим о запрете дарить и принимать подарки
Минтруд в преддверии новогодних праздников направил в госорганы письма с напоминанием о том, что госслужащим запрещено дарить и принимать подарки. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
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с чего всё началось
Российские госслужащие не могут принимать подарки, в том числе от подчиненных, за исключением тех, которые получены на официальных мероприятиях, но и их нужно сдавать, сообщили РИА Новости в Минтруде.РИА Новостивчера в 23:36
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Федор Добронравов признался, что устал от вранья
Экономика
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