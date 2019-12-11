Общество

ТАССТАССМинтруд напомнил госслужащим о запрете дарить и принимать подарки

Минтруд в преддверии новогодних праздников направил в госорганы письма с напоминанием о том, что госслужащим запрещено дарить и принимать подарки. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
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с чего всё началось

Минтруд разъяснил, в каких случаях чиновникам нельзя принимать подарки

Российские госслужащие не могут принимать подарки, в том числе от подчиненных, за исключением тех, которые получены на официальных мероприятиях, но и их нужно сдавать, сообщили РИА Новости в Минтруде.
РИА Новостивчера в 23:36

Подробнее о событии

Минтруд напомнил о запрете госслужащим принимать подарки от подчиненных

Коммерсантъ02:08

Российским чиновникам напомнили правила дружбы с подчиненными

Lenta.ru01:31

Минтруд: госслужащим запрещено брать подарки во внерабочее время

RT на русском00:45

Минтруд напомнил чиновникам о запрете на подарки

Известия01:14

Российских чиновников лишили новогодних подарков

URA.Ru00:23

Минтруд разъяснил, в каких случаях чиновникам нельзя принимать подарки

РИА Новостивчера в 23:36

Чиновники Севастополя останутся без новогодних подарков

Ruinformer.com09 декабря в 07:18
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Футбол

Черевченко признан лучшим тренером РПЛ в декабре

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко признан лучшим тренером РПЛ в декабре.
Sportbox.RU 02:34
Общество

Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Известия 09 декабря в 09:11
Происшествия

СК завершил расследование нападения на дом Памфиловой

Известия 02:11
Общество

Названа дата похорон Юрия Лужкова

Российская газета вчера в 15:10
Политика

СК направил в суд дело экс-министра обороны Украины Гриценко

Следственный комитет довел до суда уголовное дело бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в призывах к терактам в России через СМИ, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
РИА Новости 01:02
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Общество

Бегун в США шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире

Во время забега на 10 километров в американском городе Саванна бегун шлепнул по ягодицам журналистку, которая вела прямо репортаж с мероприятия.
Взгляд.ру вчера в 10:07
Происшествия

На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар

В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
RT на русском 03:22
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Гаджеты

Раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11

В Сети раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11.
Актуальные Новости 01:09
Политика

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите

Ранее Аваков заявил, что у помощника президента РФ Владислава Суркова «сдали нервы» на переговорах в Париже.
News.ru вчера в 11:47
Политика

Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
РБК вчера в 11:59
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей вчера в 14:22
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
РБК 02:16
Армия и оружие

«Загнали самолет»: озвучены детали катастрофы MH17

Дни.ру 02:36
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
REGNUM 00:33
Политика

Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «соплячкой»

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую школьницу и экоактивистку Грету Тунберг "соплячкой", которой слишком много внимания уделяется в СМИ, в ответ на ее высказывание о гибели представителей коренных народов в Бразилии, передает портал Globo.
РИА Новости вчера в 15:10
Происшествия

Мощный взрыв произошел у военной базы США Баграм в Афганистане

В Афганистане на территории уезда Баграм возле крупной американской авиабазы взорвался автомобиль с заложенным взрывным устройством, возможны жертвы, сообщает агентство Pajhwok.
Интерфакс вчера в 23:17
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
РБК вчера в 12:46
Гаджеты

В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost

На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Игромания.ру 08 декабря в 07:32
Культура

Самыми популярными людьми на Украине стали Зеленский и Заворотнюк

Корпорация Google опубликовала список самых популярных запросов пользователей в поиске за 2019 год на Украине.
Культуромания 01:32
Шоу-бизнес

Федор Добронравов признался, что устал от вранья

Комсомольская правда 09 декабря в 14:58
Экономика

Российский мегапроект лишили финансирования в 2019 году

РЖД, которые в 2019 году должны были получить 40 миллиардов рублей на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, лишили 20,5 миллиарда.
Lenta.ru 03:08
Политика

Чижов спрогнозировал отношения России и ЕС

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы может произойти «новое начало» в отношениях между Россией и ЕС.
RT на русском вчера в 22:15
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Хоккей

Бобровский сделал 46 сэйвов, но «Флорида» проиграла «Тампе»

В составе "Тампы" отличились Стивен Стэмкос и Алекс Киллорн. В составе «Флориды» шайбу забросил российский нападающий Евгений Дадонов.
Нева Спорт 00:41
Наука

Эксперты назвали преимущества родов в воде

Автор исследования Лиза Кейн Лоу отмечает, что если медицинский персонал, принимающий роды, не допускает разрыва пуповины и вовремя вынимает ребенка из воды, чтобы тот сделал первый вдох, то роды в воде не несут опасности.
RuNews24.ru вчера в 12:37
Экономика

Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме

В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
Deita.ru 03:45
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