Общество

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Под официальными мероприятиями подразумеваются протокольные события и служебные командировки, отмечает «РИА Новости». В ведомстве отметили, что под запрет также попадают подарки от подчиненных, в том числе полученные в нерабочее время, даже если они являются их друзьями.
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с чего всё началось

Минтруд разъяснил, в каких случаях чиновникам нельзя принимать подарки

Запрет не касается только подарков, полученных на протокольных мероприятиях и в служебных командировках, но и их нужно сдавать. Во всех остальных случаях получение подарка будет нарушением. В частности, напомнили в ведомстве, чиновникам нельзя брать подарки от подчиненных, даже если они друзья.
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