Общество

REGNUMREGNUMМинтруд напомнил чиновникам о запрете принимать подарки

В ведомстве напомнили, что получение подарков должностными лицами является нарушением установленного запрета. Также в министерстве рекомендовали воздерживаться от безвозмездного получения услуг.
Читать в источнике
Комментировать26
с чего всё началось

Минтруд разъяснил, в каких случаях чиновникам нельзя принимать подарки

Получение подарка в любых других случаях является нарушением. В частности, как напомнили в ведомстве, чиновникам нельзя брать подарки от подчиненных, в том числе в нерабочее время, а также у подчиненных, которые являются их друзьями.
РИА Новостивчера в 23:36

Подробнее о событии

Минтруд напомнил о запрете госслужащим принимать подарки от подчиненных

Коммерсантъ02:08

Российских чиновников лишили новогодних подарков

URA.Ru00:23

Российским чиновникам напомнили правила дружбы с подчиненными

Lenta.ru01:31

Минтруд напомнил чиновникам о запрете на подарки

Известия01:14

Минтруд: госслужащим запрещено брать подарки во внерабочее время

RT на русском00:45

Российским чиновникам напомнили, какие подарки нельзя принимать

Телеканал 360°01:36

Минтруд разъяснил, в каких случаях чиновникам нельзя принимать подарки

РИА Новостивчера в 23:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 02:31, Ашберн
Музыка

Критик прокомментировал сообщение о смерти солистки Roxette

RT на русском вчера в 14:04
Политика

Лавров прокомментировал встречу с Трампом

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:39
Общество

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар.
РИА Новости вчера в 20:05
Общество

Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
RT на русском вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Суд отказал Воеводиной в проведении ДНК-теста бывшему королю Малайзии

Московский суд отказался проводить ДНК-тест экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 13:06
Политика

СК направил в суд дело бывшего министра обороны Украины Гриценко

Следственный комитет РФ направил в суд уголовное дело бывшего главы Минобороны Украины Анатолия Гриценко, обвиняемого в публичных призывах к терактам на территории России с использованием СМИ, сообщает пресс-служба СК РФ.
Аргументы и Факты 02:07
Спорт

Комиссия атлетов WADA намерена избавиться от всех россиян на Олимпиаде

Комиссия атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) намерена избавиться от всех россиян на Олимпиаде и чемпионатах мира, которые включены в четырехлетний срок запрета выступления России на мировых соревнованиях.
Газета.Ru вчера в 23:38
Происшествия

Предполагаемый убийца сумел выбраться из стеклянной клетки в суде Москвы

Lenta.ru 01:48
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru вчера в 04:43
Технологии

В России будет организовано производство 5G-оборудования

Фотографии Reuters Речь идёт о разработке и организации российского производства оборудования для мобильных сетей пятого поколения.
3DNews 01:37
Общество

На Украине произошел скандал из-за поездки «Мисс Львов» в Москву

Газета.Ru вчера в 23:59
Экономика

Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года.
REGNUM 00:04
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
РБК вчера в 12:46
Единоборства

Российские боксеры отказались ехать на ОИ-2020 без национального флага

В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только "чистых" спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны.
РИА Новости вчера в 23:54
Происшествия

Суд арестовал заведующую московского роддома по делу о халатности

Савеловский суд арестовал заведующую филиалом роддома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого Марину Сармосян по делу о халатности, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Газета.Ru 08 декабря в 12:30
Футбол

Почему «Зенит» вылетел из еврокубков

Петербургский "Зенит" разгромно проиграл "Бенфике" и занял последнее место в группе, не сумев обеспечить себе еврокубковую весну.
Газета.Ru 01:31
Происшествия

Дедушка убитой студентки РУДН сообщил об обстоятельствах ее смерти

РБК 01:30
Общество

В Канаде испытали первый в мире частный электросамолет

Канадская компания Harbour Air объявила об успешном испытании в провинции Британская Колумбия первого электросамолета, построенного на частные инвестиции.
РБК 00:33
Общество

В Роструде напомнили о двухдневных рабочих неделях

Последняя рабочая неделя текущего года и первая рабочая следующего продлятся по два дня, сообщил 10 декабря замглавы Роструда Иван Шкловец.
REGNUM вчера в 05:01
Хоккей

«Флорида» уступила «Тампе», Бобровский отразил 46 бросков

Российский форвард "Флориды" Евгений Дадонов забил гол, тогда как страж ворот Сергей Бобровский отразил 46 бросков по своим воротам, став одним из героев встречи.
Газета.Ru 00:27
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
REGNUM 00:33
Экономика

Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год

Средства предполагалось выделить в 2019 году на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, но пока компания получила только около половины суммы — 19,5 млрд руб. Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.
РБК 01:16
Политика

Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС

На сегодняшний день отношения РФ и ЕС больше всего, по мнению Чижова, отравляют санкции, различные механизмы сотрудничества «простаивают», при этом зависимость сторон друг от друга остается.
Известия 00:26
Политика

Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство

Президент России Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство, однако прежде нужно проработать детали.
АБН вчера в 10:43
Футбол

Полиция Каталонии требует во второй раз перенести «Эль Класико»

ProstoProSport вчера в 22:14
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Ученые из Китая выяснили, какие бактерии способны восстановить печень после употребления алкоголя.
Век 02:16
Общество

Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей

Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Гаджеты

Apple начала продажи Mac Pro за 3,3 миллиона рублей

На российском сайте Apple Mac Pro тоже появился, но там пока указана базовая стоимость — 450 тыс. рублей, при этом настроить конфигурации компьютера у нас пока невозможно.
Astera 02:06
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru вчера в 04:49
Единоборства

Джошуа будет лишен титула IBF, если не встретится с Пулевым

РИА Новости вчера в 07:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное