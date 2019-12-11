Получение подарка в любых других случаях является нарушением. В частности, как напомнили в ведомстве, чиновникам нельзя брать подарки от подчиненных, в том числе в нерабочее время, а также у подчиненных, которые являются их друзьями.

с чего всё началось

В ведомстве напомнили, что получение подарков должностными лицами является нарушением установленного запрета. Также в министерстве рекомендовали воздерживаться от безвозмездного получения услуг.

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