Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceМинтруд назвал сроки новой индексации пенсий

По данным Минтруда, в 2019 году пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, ежемесячная выплата выросла в среднем на 1 тыс. рублей и составила 15,5 тыс. рублей.
Читать в источнике
Комментировать265
с чего всё началось
«С 1 января 2019 года осуществлена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 7,05%, что превысило рост потребительских цен за 2018 год, составивший 4,3%», — говорится в сообщении
, опубликованном на сайте федерального ведомства.
REGNUMвчера в 03:53

Подробнее о событии

Минтруд выпустил отчет о росте пенсий в 2019 году

Газета.Ruвчера в 06:56

Среднегодовой размер пенсии по старости вырос в 2019 году до 15,5 тысяч рублей

ТАССвчера в 02:38

Минтруд объявил о росте пенсий в России

URA.Ruвчера в 04:49

Среднегодовой размер пенсии по старости вырос в России до 15,5 тыс. рублей

ФАНвчера в 05:26

Минтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии

Говорит Москвавчера в 02:43

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Известиявчера в 05:13

Как в Башкирии в 2020 году изменятся пенсии, зарплаты, налоги, платежи ЖКХ

Башинформ26 декабря в 06:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 01:29, Ашберн
Происшествия

Черные ящики с разбившегося в Казахстане самолета передадут в Москву

Бортовые самописцы с потерпевшего крушение днем ранее в казахстанском городе Алма-Ата воздушного судна передадут Межгосударственный авиационный комитет в Москву для расшифровки.
Московский Комсомолец 00:55
Общество

Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его

В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Российская газета вчера в 12:32
Армия и оружие

В Ираке обстреляли военную базу США

Российская газета вчера в 16:23
Хоккей

Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года

РИА Новости вчера в 23:43
Политика

Пушков назвал невозможным примирение России и США в следующем году

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что обещанию президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией не суждено сбыться, особенно после решения Вашингтона ввести санкции против строительства «Северного потока – 2» и в связи с предвыборной риторикой.
Известия вчера в 19:55
Хоккей

Россиянин Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину» в матче НХЛ

РБК 00:47
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Наука

Ученые из Флориды сняли на видео рыбу, использующую плавники как ноги

Учёные из США сняли на видео редкого глубоководного удильщика, который использует плавники как ноги.
Piter.tv 25 декабря в 02:06
Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег

Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
Известия 00:32
Происшествия

В Свердловской области ограбили автозаправку

В результате нападения пострадал охранник автозаправочной станции (АЗС), мужчина доставлен в больницу, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в пятницу.
ТАСС вчера в 12:31
Фигурное катание

Косторная побила мировой рекорд на чемпионате России

Фигуристка Алена Косторная победила в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России, побив свой же мировой рекорд.
Rambler News Service вчера в 11:04
Политика

Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
ТАСС вчера в 13:37
Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
РИА Новости вчера в 22:00
Политика

Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву

Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Известия вчера в 17:36
Армия и оружие

Боевики ИГ казнили 11 христиан в Рождество

Боевики «Западноафриканской провинции Исламского государства» (ISWAP, ранее известная как «Боко харам», запрещена в России) казнили 11 заложников-христиан в Рождество.
Lenta.ru 26 декабря в 17:27
Кино

В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч

Discover24 вчера в 03:14
Киберспорт

В Dota 2 нашли три невыпущенных предмета — один из них позволяет выучить сразу все таланты

CyberSport.ru вчера в 17:14
Происшествия

При пожаре в ЖК «Алые Паруса» в Москве погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество

Пенсионный фонд судится с Расторгуевым

Газета.Ru вчера в 05:54
Экономика

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

"Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам представитель "Газпрома".
ТАСС вчера в 11:48
Шоу-бизнес

Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»

Суть событий вчера в 01:29
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:45
Происшествия

Двух бывших спецназовцев обвинили в убийствах московских бизнесменов

Экс-сотрудники ФСБ и бывший руководитель одной из таможенных компаний обвиняются в убийствах двух московских предпринимателей и водителя в 2008 и 2012 годах.
Газета.Ru вчера в 11:20
Общество

Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Вести.Ru вчера в 13:34
Армия и оружие

Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты

Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.
Lenta.ru 26 декабря в 05:06
Происшествия

Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью

Главк МВД по Саратовской области опубликовал кадры с персонального видеорегистратора полицейского Михаила Гадеева, погибшего от огнестрельного ранения при задержании злоумышленников.
РИА Новости вчера в 20:37
Армия и оружие

На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3

Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Lenta.ru вчера в 09:03
Футбол

Кокорин задолжал Смолову три миллиона рублей

Народные новости 26 декабря в 09:01
Игры

Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей

Faktom 26 декабря в 12:10
Гаджеты

Назван самый популярный смартфон в России

Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.
Astera 26 декабря в 09:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное