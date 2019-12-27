Экономика
Rambler News ServiceМинтруд назвал сроки новой индексации пенсий
По данным Минтруда, в 2019 году пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, ежемесячная выплата выросла в среднем на 1 тыс. рублей и составила 15,5 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить436
с чего всё началось
«С 1 января 2019 года осуществлена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 7,05%, что превысило рост потребительских цен за 2018 год, составивший 4,3%», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерального ведомства.REGNUMвчера в 03:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Как в Башкирии в 2020 году изменятся пенсии, зарплаты, налоги, платежи ЖКХ
Башинформ26 декабря в 06:04
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 01:29, Ашберн
Происшествия
Черные ящики с разбившегося в Казахстане самолета передадут в Москву
Бортовые самописцы с потерпевшего крушение днем ранее в казахстанском городе Алма-Ата воздушного судна передадут Межгосударственный авиационный комитет в Москву для расшифровки.
Общество
Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его
В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Армия и оружие
В Ираке обстреляли военную базу США
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Политика
Пушков назвал невозможным примирение России и США в следующем году
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что обещанию президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией не суждено сбыться, особенно после решения Вашингтона ввести санкции против строительства «Северного потока – 2» и в связи с предвыборной риторикой.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Наука
Ученые из Флориды сняли на видео рыбу, использующую плавники как ноги
Учёные из США сняли на видео редкого глубоководного удильщика, который использует плавники как ноги.
Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег
Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
Происшествия
В Свердловской области ограбили автозаправку
В результате нападения пострадал охранник автозаправочной станции (АЗС), мужчина доставлен в больницу, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в пятницу.
Фигурное катание
Косторная побила мировой рекорд на чемпионате России
Фигуристка Алена Косторная победила в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России, побив свой же мировой рекорд.
Политика
Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия
Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Политика
Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Армия и оружие
Боевики ИГ казнили 11 христиан в Рождество
Боевики «Западноафриканской провинции Исламского государства» (ISWAP, ранее известная как «Боко харам», запрещена в России) казнили 11 заложников-христиан в Рождество.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч
Киберспорт
В Dota 2 нашли три невыпущенных предмета — один из них позволяет выучить сразу все таланты
Происшествия
При пожаре в ЖК «Алые Паруса» в Москве погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Общество
Пенсионный фонд судится с Расторгуевым
Экономика
«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда
"Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам представитель "Газпрома".
Шоу-бизнес
Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев обвинили в убийствах московских бизнесменов
Экс-сотрудники ФСБ и бывший руководитель одной из таможенных компаний обвиняются в убийствах двух московских предпринимателей и водителя в 2008 и 2012 годах.
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Армия и оружие
Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты
Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.
Происшествия
Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
Главк МВД по Саратовской области опубликовал кадры с персонального видеорегистратора полицейского Михаила Гадеева, погибшего от огнестрельного ранения при задержании злоумышленников.
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Футбол
Кокорин задолжал Смолову три миллиона рублей
Игры
Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в России
Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.