с чего всё началось

По данным Минтруда, в 2019 году пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, ежемесячная выплата выросла в среднем на 1 тыс. рублей и составила 15,5 тыс. рублей.

Политика Пушков назвал невозможным примирение России и США в следующем году Российский сенатор Алексей Пушков считает, что обещанию президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией не суждено сбыться, особенно после решения Вашингтона ввести санкции против строительства «Северного потока – 2» и в связи с предвыборной риторикой.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Происшествия В Свердловской области ограбили автозаправку В результате нападения пострадал охранник автозаправочной станции (АЗС), мужчина доставлен в больницу, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в пятницу.

Фигурное катание Косторная побила мировой рекорд на чемпионате России Фигуристка Алена Косторная победила в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России, побив свой же мировой рекорд.

Политика Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".

Политика Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.

Шоу-бизнес Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.

Происшествия Двух бывших спецназовцев обвинили в убийствах московских бизнесменов Экс-сотрудники ФСБ и бывший руководитель одной из таможенных компаний обвиняются в убийствах двух московских предпринимателей и водителя в 2008 и 2012 годах.

Происшествия Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью Главк МВД по Саратовской области опубликовал кадры с персонального видеорегистратора полицейского Михаила Гадеева, погибшего от огнестрельного ранения при задержании злоумышленников.