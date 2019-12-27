Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМинтруд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Пенсионный фонд ранее сообщал, что размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит в 2020 году 16,4 тыс рублей. К 2022 году этот показатель должен увеличиться до 18,3 тыс рублей. Кроме этого, с 1 апреля будут проиндексированы на 7% социальные пенсии.
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«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает
 пресс-служба ведомства.
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