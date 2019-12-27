с чего всё началось

«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Минтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии в 2019 году

Армия и оружие Мадуро рассматривал возможность направить войска в Бразилию Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обдумывал возможность приказать армейским подразделениям нарушить бразильскую границу для ареста венесуэльских военнослужащих, подозреваемых в атаке воинской части, сообщило 28 декабря гостелевидение Венесуэлы.

Хоккей Овечкин стал лучшим бомбардиром НХЛ десятилетия Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в проигранном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролина Харрикейнз" (4:6).

Общество Гороскоп на 29 декабря. Вас ждут приятные новости Гороскоп на 29 декабря 2019 года уверен — сегодня вас ждут приятные новости, связанные с близкими или успехами в профессиональной сфере.

Происшествия 2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.

Общество Охлобыстин оценил призыв Водонаевой не рожать «рабов» Актер Иван Охлобыстин резко высказался насчет призыва телеведущей Алены Водонаевой "не рожать рабов". Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Армия и оружие WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.

Общество Нью-йоркский кардиолог подал в суд на Apple Преподаватель нью-йоркской медицинской школы доктор Джозеф Визел в пятницу подал иск против компании в федеральный суд Бруклина.

Общество В ДФО «Аэрофлот» приостановил продажу авиабилетов для льготников "Аэрофлот приостанавливает с 28 декабря бронирование мест на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа в связи с освоением в полном объеме лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям", - говорится в сообщении.

Политика Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Общество Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.