с чего всё началось

Пенсионный фонд ранее сообщал, что размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит в 2020 году 16,4 тыс рублей. К 2022 году этот показатель должен увеличиться до 18,3 тыс рублей. Кроме этого, с 1 апреля будут проиндексированы на 7% социальные пенсии.

Минтруд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Политика РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).

Общество В России могут объединить все гражданские самолёты под единым брендом Слюсарь отметил, что единая линейка под единым названием самолётов практикуется на рынке гражданской авиации и позволяет «аккумулировать инвестиции в один бренд, а не рассеивать их по многим направлениям».

Общество Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".

Экономика Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы «Есть огромный нереализованный спрос на компании, впитавшие мировой опыт инжиниринга и способные действовать за рамками традиционного подхода к строительству сложных промышленных объектов», — объяснил создание проекта первый заместитель главы ВЭБа Николай Цехомский.

Общество В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».

Общество В Москве простились с Галиной Волчек Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.

Политика Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Общество Сбербанк возвращает забытые в банкоматах деньги Существует много случаев, когда клиент банка заказывает в банкомате выдачу наличных, а потом забывает забрать деньги.

Происшествия В МВД Казахстана рассказали о расследовании авиакатастрофы в Алма-Ате Одной из версий причин авиакатастрофы в пятницу близ Алма-Аты, по мнению следствия, могла быть ошибка навигационных служб, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

Политика Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.