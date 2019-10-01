Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели. В ведомстве отметили, что обсудили этот вопрос с федеральными органами власти и объединениями работодателей и профсоюзов.
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с чего всё началось

Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе

Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
RT на русском04:21

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Минтруд подготовил доклад о четырёхдневной рабочей неделе

RT на русском08:57

Минтруд направил в правительство доклад о введении четырехдневной рабочей недели

ТАСС04:46

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

РИА Новости05:30

Минтруд предупредил о рисках резкого перехода на четырехдневку

РБК04:49

Минтруд направил в кабмин доклад о плюсах и минусах четырехдневки

Известия06:33

Минтруд доложил правительству о перспективах четырехдневной рабочей недели

Интерфакс04:29

Минтруд считает важным продолжить обсуждение четырехдневной недели

Будущее России. Национальные проекты04:19
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Театры

В Ленкоме проходит прощание с Марком Захаровым

Газета.Ru 03:26
Политика

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Политика

Лидеры ЕАЭС подпишут соглашение о зоне свободной торговли с Сингапуром

С Ли Сянь Луном главы «евразийской пятерки» подпишут соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром.
МИР 24 08:16
Общество

Видео последствий урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в Сети

Пользователи соцсетей публикуют видео с последствиями урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Футбол

Новый хавбек ФК «Ростов» Павел Мамаев рассказал о жизни в колонии

Павел Мамаев, новый игрок «Ростова», рассказал о жизни в тюрьме.
Rostov.ru вчера в 17:45
Общество

«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

Интерфакс 12:41
Энергетика

Эквадор заявил о планах покинуть ОПЕК в январе 2020 года

Эквадор заявил о намерении покинуть ОПЕК с 1 января 2020 года.
RT на русском 14:14
Происшествия

В Москве столкнулись два трамвая, есть пострадавшие

Шесть человек пострадали при столкновении двух трамваев в Ростокинском проезде на востоке Москвы.
Вести.Ru 15:58
Политика

Партия Тимошенко считает согласование «формулы Штайнмайера» угрозой нацбезопасности

Партия "Батькивщина", лидером которой является экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, считает "формулу Штайнмайера" недопустимой, а ее согласование в ходе заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе угрозой национальной безопасности и территориальной целостности страны.
ТАСС 15:47
Происшествия

Мосгорсуд изменил Устинову реальный срок на условный

Коммерсантъ вчера в 05:27
Шоу-бизнес

Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин

25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Футбол

«Реал» едва не проиграл дома «Брюгге» в Лиге чемпионов

Мадридский "Реал" в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов был близок к домашнему поражению от "Брюгге".
Российская газета 15:23
Экономика

Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян

Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Общество

Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 11:58
Происшествия

Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы

В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
Примечания 11:37
Политика

МИД России позитивно оценил подписание Украиной «формулы Штайнмайера»

В Министерстве иностранных дел России позитивно оценили подписание Киевом "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.
Life.ru 16:07
Армия и оружие

Отряд кораблей Балтийского флота отправился в поход в Индийский океан

Отряд кораблей Балтийского флота вышел из Балтийска и взял курс в Индийский океан в рамках дальнего похода, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
РИА Новости 09:54
Политика

Захарова оценила создание «Балтик плюс» в ПАСЕ

Газета.Ru 15:33
Футбол

Локомотив — Атлетико 0:2

В Москве проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и мадридским "Атлетико".
Вести.Ru 16:16
Авто

Компания Great Wall представила Haval H9 для экстремального бездорожья

Недавно компания Great Wall представила новую модель Haval H9.
Дни24 10:56
Наука

Ученые выяснили, что препятствует появлению рака

Ученые из университета Ливерпуля установили неожиданную закономерность. В некоторых случаях старение может препятствовать появлению рака.
Территория новостей 28 сентября в 10:36
Транспорт

Фрунзенский радиус на юге Петербурга могут запустить вечером 3 октября

REGNUM 10:18
Экономика

Венесуэла провела выплату по долгу России

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
Общество

Пять врачей онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении

Пять врачей, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, подали заявления об увольнении.
Вечерняя Москва 07:18
Хоккей

ЦСКА разгромил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В московском дерби, которое состоялось в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), ЦСКА одержал крупную победу над «Спартаком».
RT на русском 14:58
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой

По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.
Автоновости дня вчера в 22:46
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Смартфон Realme X2 Pro оснастят процессором Snapdragon 855 Plus

Корпорация Realme готовит к выпуску новый смартфон. Модель X2 Pro оснастят процессором Snapdragon 855 Plus.
OAnews 06:53
Общество

Юристам без диплома запретили представлять интересы сторон в суде

Согласно нововведениям, представлять интересы сторон в гражданских и арбитражных делах могут только адвокаты, граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью, однако это не касается дел, рассматриваемых районными судами или мировыми судьями, сообщает РБК.
Взгляд.ру 12:45
Общество

Роскомнадзор заблокировал российское информагентство

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций закрыла доступ к сайту российского информагентства «Фергана».
Lenta.ru 15:15
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