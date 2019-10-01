Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели. В ведомстве отметили, что обсудили этот вопрос с федеральными органами власти и объединениями работодателей и профсоюзов.
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с чего всё началось

Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе

Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
RT на русском04:21

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Минтруд подготовил доклад о четырёхдневной рабочей неделе

RT на русском08:57

Минтруд считает важным продолжить обсуждение четырехдневной недели

Будущее России. Национальные проекты04:19

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

РИА Новости05:30

Минтруд предупредил о рисках резкого перехода на четырехдневку

РБК04:49

Минтруд направил в правительство доклад о введении четырехдневной рабочей недели

ТАСС04:46

Минтруд доложил правительству о перспективах четырехдневной рабочей недели

Интерфакс04:29

Минтруд направил в кабмин доклад о плюсах и минусах четырехдневки

Известия06:33
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Авто

Hyundai назвала цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility

CarsWeek.ru 09:55
Политика

Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Финансы

Рынок акций РФ растет на поддержке нефти и на корпоративных новостях

Российский рынок акций растет по основным индексам на поддержке нефти и на корпоративных новостях, следует из динамики торгов Московской биржи.
ПРАЙМ 08:40
Общество

У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки

Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.
Век 11:22
Политика

Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Общество

В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге

Пользователи соцсетей публикуют кадры урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 13:35
Армия и оружие

Российский спецназ замечен в Норвегии

Комсомольская правда вчера в 01:25
Политика

Стало известно о попытке Порошенко ликвидировать Савченко

Lenta.ru 11:41
Политика

Лидеры ЕАЭС утвердили новое распределение импортных пошлин

Лидеры Евразийского экономического союза по итогам саммита в Ереване утвердили новый норматив распределения импортных пошлин.
Российская газета 15:01
Здоровье

ВОЗ заявила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%

Благодаря комплексу мер по контролю за алкогольной продукцией в России сократилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 07:50
Здоровье

Рекламу сладкого в России призвали ограничить

Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий, - цитирует главного внештатного специалиста, диетолога Минздрава РФ Виктора Тутельяна РИА Новости.
Ридус вчера в 02:08
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турция может внезапно начать операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник о возможности внезапно начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии по созданию там зоны безопасности.
ТАСС 10:00
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Космос

Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой

В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 вчера в 09:00
Происшествия

Выплаты по европротоколу увеличились до 400 тыс. руб. по всей России

С 1 октября в соответствии с принятыми поправками в законодательство об ОСАГО на всей территории России вступает в силу норма закона, дающая возможность получить выплату по европротоколу (оформление ДТП без вызова полиции) до 400 тыс. руб. До настоящего времени такой лимит был доступен только в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
РБК вчера в 22:28
Гаджеты

Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha

На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.
iReactor вчера в 22:32
Финансы

Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины

Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК 11:45
Энергетика

Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

РИА Новости 11:13
Здоровье

Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз

Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Интернет

Облачный сервис Windows Virtual Desktop доступен для пользователей

Для пользователей Windows 7 есть бонус до 2023 года обновления будут бесплатными.
ГЛАС.RU 13:44
Политика

Парламент Нидерландов потребовал расследовать роль Украины в крушении МН17

Большинство членов палаты представителей парламента Нидерландов высказались за расследование роли Украины в катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Взгляд.ру 13:56
Технологии

В Казани случился беспрецедентный цифровой прорыв

Лучшие IT-умы страны встретились в финале всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».
Московский Комсомолец 03:02
Киберспорт

Теперь можно взглянуть на начало бесплатной Destiny 2 с прологом из первой Destiny

Игромания.ру вчера в 12:14
Общество

Самой популярной у россиян песней оказалась украинская

Газета.Ru 04:00
Происшествия

Екатеринбуржца задержали в Таиланде из-за сувенирных денег

Вадим взял с собой из России ненастоящие детские деньги, на них написано, что это сувенирная продукция.
RuNews24.ru 05:24
Общество

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Шоу-бизнес

В ГАИ проведут проверку после парковки Боярского

Газета.Ru 15:01
Политика

МИД опубликовал стихотворение Лаврова

Министерство иностранных дел России опубликовало на своей странице в Facebook стихотворение главы ведомства Сергея Лаврова.
DP.RU 08:49
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