Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели. В ведомстве отметили, что обсудили этот вопрос с федеральными органами власти и объединениями работодателей и профсоюзов.
Читать в источнике
Комментировать391
с чего всё началось

Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе

Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
RT на русском04:21

Подробнее о событии

Минтруд подготовил доклад о четырёхдневной рабочей неделе

RT на русском08:57

Минтруд направил в кабмин доклад о плюсах и минусах четырехдневки

Известия06:33

Минтруд считает важным продолжить обсуждение четырехдневной недели

Будущее России. Национальные проекты04:19

Минтруд предупредил о рисках резкого перехода на четырехдневку

РБК04:49

Минтруд направил в правительство доклад о введении четырехдневной рабочей недели

ТАСС04:46

Минтруд доложил правительству о перспективах четырехдневной рабочей недели

Интерфакс04:29

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

РИА Новости05:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
Политика

Правила получения российского гражданства могут измениться

Власти планируют позволить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства.
Газета.Ru 09:34
Общество

Чиновники пострадавших от паводка районов получат премии на 336 млн

Ruposters.ru 01:40
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Шоу-бизнес

Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания

iReactor вчера в 16:40
Политика

В Крыму разделили должности главы республики и премьер-министра

В Республике Крым разделили должности главы региона и председателя Совета министров РК.
Российская газета 03:40
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Политика

Путин освободил несколько категорий граждан от уплаты НДФЛ

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об отмене подоходного налога для лиц, чья заработная плата после вычета НДФЛ не превышает прожиточный минимум.
ТВК вчера в 00:30
Шоу-бизнес

Виктория Боня побывала на свадьбе подруги и сама захотела под венец

В прошедший уикенд известная телеведущая Виктория Боня отправилась в Италию, где состоялась свадьба ее близкой подруги, режиссера Гюлары Мелики.
ГлобалМСК.ру 10:42
Здоровье

Депздрав предостерег от самолечения антибиотиками при ОРВИ

Прием антибиотиков без назначения врача может негативно сказаться на функциях печени и почек, вызвать аллергические реакции и снижение иммунитета.
Агентство Москва вчера в 07:46
Культура

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма 02:09
Наука

В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн

От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн, сообщает Институт океанографии Скриппс.
РИА Новости 04:09
Здоровье

В Подмосковье родился ребенок с рекордным весом

В подмосковном городе Балашиха на свет появился мальчик весом 5,4 кг и ростом 58 см. Об этом сообщается на сайте минздрава Московской области.
Medical Note 05:57
Происшествия

Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК

RT на русском 08:26
Происшествия

Нападение на финский колледж совершил студент

Человеком, совершившим во вторник нападение на профессиональное училище в Финляндии в городе Куопио (Kuopio), оказался учащийся, гражданин Финляндии 1994 года рождения без судимостей.
Интерфакс 11:33
Политика

Украина подписала «формулу Штайнмайера» в Минске

Украинская делегация во вторник, 30 сентября, подписала в Минске на заседании контактной группы "формулу Штайнмайера".
Вести.Ru 11:30
Экономика

Росстат потратит 33 млрд руб. на первую цифровую перепись населения

Глава Росстата рассказал, что на них выделено 6,7 млрд руб. Основной этап переписи пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.
РБК 10:02
Политика

Пушков оценил слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что география, история и культура России в основе своей европейские, и сейчас население нашей страны признает западный гуманизм.
Комсомольская правда 09:57
Шоу-бизнес

Кети Топурия опубликовала чувственный снимок с новым возлюбленным

Певица прилюдно призналась в любви новому избраннику и разместила чувственное фото в блоге.
Комсомольская правда 10:04
Происшествия

В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина

В Перми перед судом предстала сотрудница частного охранного предприятия, которая в январе прошлого года пропустила в школу подростков с холодным оружием.
Российская газета 10:48
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Происшествия

В Стерлитамаке школьники взорвали петардами 11 щенков

Вести.Ru 03:42
Политика

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Финансы

Курс доллара превысил 65 рублей

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.
ТАСС вчера в 08:36
Происшествия

Три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло на трассе «Таврида» в Крыму, погибли три человека, еще пятеро пострадали, 1 октября сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД.
Красная весна 04:32
Общество

ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях

В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ вчера в 11:05
Шоу-бизнес

Директор Эрики Герц высказался о ее романе с Константином Меладзе

Фото: Многие считают, что Брежневу постигла судьба экс-супруги Меладзе Как сообщает издание «Пятый канал», продюсера с его подопечной связывают исключительно рабочие отношения, ни о каком романе и речи не идет.
Bimru.ru 02:27
Экономика

В России уволенным чиновникам выплатят 5 млрд рублей

Ранее Министерство финансов анонсировало сокращение государственных служащих, связанное с реформой госаппарата.
RuNews24.ru 03:09
Политика

Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отреагировал на выкрик грузинской журналистки.
Lenta.ru 08:06
Общество

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Политика

Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь допросить Цемаха

Прокуратура Нидерландов попросила у российских коллег правовой помощи для допроса экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщили РИА Новости в посольстве королевства.
РИА Новости 08:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное