Общество
РИА НовостиМинтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели. В ведомстве отметили, что обсудили этот вопрос с федеральными органами власти и объединениями работодателей и профсоюзов.
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с чего всё началось
Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.RT на русском04:21
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Минтруд считает важным продолжить обсуждение четырехдневной недели
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