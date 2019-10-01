Общество
РИА НовостиМинтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели. В ведомстве отметили, что обсудили этот вопрос с федеральными органами власти и объединениями работодателей и профсоюзов.
Читать в источнике
Оценить395
с чего всё началось
Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.RT на русском04:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Минтруд считает важным продолжить обсуждение четырехдневной недели
Будущее России. Национальные проекты04:19
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
Технологии
Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2
Военное обозрение 03:19
Авто
Hyundai назвала стоимость подписки на свои автомобили в России
Тарантас Ньюс 09:18
Политика
Зеленский исключил проведение выборов в Донбассе в присутствии военных
Выборы в Донбассе в присутствии военных невозможны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
RT на русском 12:32
Происшествия
Виновнику смертельной аварии на Малышева продлили арест в СИЗО
В Ленинском суде Екатеринбурга состоялось заседание, на котором рассматривалось продление меры пресечения виновнику смертельной аварии на Малышева.
КП - Екатеринбург 05:24
Происшествия
Сотрудник СК умер после нападения
В Следственном комитете сообщили о смерти сотрудника, на которого ранее напали с ножом на проходной ведомства в Москве.
РИА Новости 07:17
Политика
В ДНР прокомментировали подписание «формулы Штайнмайера»
Министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель в контактной группе в Минске Наталья Никонорова прокомментировала подписание «формулы Штайнмайера».
Rusvesna.su 12:55
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве
Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.
Ведомости 11:54
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Происшествия
Полиция Финляндии арестовала студента, устроившего бойню в колледже
Полиция Финляндии арестовала учащегося, устроившего бойню в колледже Саво в Куопио, 1 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 10:53
Энергетика
Предсказано будущее России без нефти
По словам экономиста, в случае падения спроса на нефть и газ, Россия не превратится в бедную страну и сохранит потенциал развития в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, высокие технологии.
Lenta.ru 08:33
Здоровье
Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Политика
Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никогда не встречался с адвокатом своего американского коллеги Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.
ТАСС 13:03
Политика
МИД опубликовал стихотворение Лаврова
Министерство иностранных дел России опубликовало на своей странице в Facebook стихотворение главы ведомства Сергея Лаврова.
DP.RU 08:49
Культура
В Москве прощаются с Марком Захаровым
Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
Культура
Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале
Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
RT на русском 05:01
Футбол
Маркизио объявит о своём будущем на пресс-конференции 3 октября
Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио 3 октября проведёт пресс-конференцию на стадионе «Ювентуса» — «Альянц», чтобы объявить о своём будущем, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Чемпионат 11:03
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Политика
В партии Порошенко назвали «формулу Штайнмайера» ловушкой Кремля
Участники контактной группы по Украине на заседании в Минске 1 октября подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в самопровозглашенных республиках.
Lenta.ru 13:25
Экономика
На перепись населения выделят 33 млрд рублей
На покупку 360 тыс. устройств и операционной системы Росстат потратит 6,7 млрд руб. Ранее сообщалось, что первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году.
Газета.Ru 07:27
Экономика
На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей
В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия вчера в 19:15
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Экономика
Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации
Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
РБК вчера в 12:01