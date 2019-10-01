Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели. В ведомстве отметили, что обсудили этот вопрос с федеральными органами власти и объединениями работодателей и профсоюзов.
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с чего всё началось

Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе

Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
RT на русском04:21

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Минтруд подготовил доклад о четырёхдневной рабочей неделе

RT на русском08:57

Минтруд направил в кабмин доклад о плюсах и минусах четырехдневки

Известия06:33

Минтруд доложил правительству о перспективах четырехдневной рабочей недели

Интерфакс04:29

Минтруд предупредил о рисках резкого перехода на четырехдневку

РБК04:49

Минтруд направил в правительство доклад о введении четырехдневной рабочей недели

ТАСС04:46

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

РИА Новости05:30

Минтруд считает важным продолжить обсуждение четырехдневной недели

Будущее России. Национальные проекты04:19
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Технологии

Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2

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Авто

Hyundai назвала стоимость подписки на свои автомобили в России

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Политика

Зеленский исключил проведение выборов в Донбассе в присутствии военных

Выборы в Донбассе в присутствии военных невозможны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
RT на русском 12:32
Общество

«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

Интерфакс 12:41
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Виновнику смертельной аварии на Малышева продлили арест в СИЗО

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КП - Екатеринбург 05:24
Здоровье

Названы признаки близкого сердечного приступа у женщин

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Происшествия

Сотрудник СК умер после нападения

В Следственном комитете сообщили о смерти сотрудника, на которого ранее напали с ножом на проходной ведомства в Москве.
РИА Новости 07:17
Политика

В ДНР прокомментировали подписание «формулы Штайнмайера»

Министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель в контактной группе в Минске Наталья Никонорова прокомментировала подписание «формулы Штайнмайера».
Rusvesna.su 12:55
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве

Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.
Ведомости 11:54
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Происшествия

В Саратове мужчина и двое детей упали с крыши высотного дома

Вести.Ru 10:21
Происшествия

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Маркизио объявит о своём будущем на пресс-конференции 3 октября

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Участники контактной группы по Украине на заседании в Минске 1 октября подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в самопровозглашенных республиках.
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На покупку 360 тыс. устройств и операционной системы Росстат потратит 6,7 млрд руб. Ранее сообщалось, что первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году.
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Политика

«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

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РБК вчера в 19:11
Экономика

Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации

Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
РБК вчера в 12:01
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