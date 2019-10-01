Министерство труда и соцзащиты подготовило доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели. Об этом информирует РИА "Новости". Отмечается, что документ уже направлен в правительство.

Минтруд направил в кабмин доклад о перспективах «четырехдневки»

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