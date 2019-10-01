Общество
Газета.RuМинтруд направил в кабмин доклад о перспективах «четырехдневки»
Министерство труда и соцзащиты подготовило доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели. Об этом информирует РИА "Новости". Отмечается, что документ уже направлен в правительство.
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Минтруд считает важным продолжить обсуждение четырехдневной недели
Будущее России. Национальные проекты04:19
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Здоровье
Минздрав обвинил онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики
«Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии», — говорится в сообщении ведомства.
BFM.ru 05:20
Происшествия
Подполковник СКР умер после нападения в Москве
Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
Lenta.ru 06:28
Политика
Макрон заявил, что поддерживает участие России в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон на выступлении в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы выступил с заявлением, что полностью поддерживает продолжение работы делегации РФ в организации.
ПолитРоссия 06:49
Политика
Песков поделился ожиданиями от встречи Контактной группы
Как сообщало ИА REGNUM, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле от очередного минского заседания ждут окончательного согласования «формулы Штайнмайера».
REGNUM 04:48
Происшествия
Полузащитник «Челси» Баркли устроил скандал с таксистом из-за чипсов
Полузащитник «Челси» и сборной Англии Росс Баркли угодил в неприятную ситуацию, футболист рассыпал чипсы на заднем сидении в такси, что привело к скандалу с водителем и вызову в полицию, сообщает Mirror.
Чемпионат 05:31
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM вчера в 04:12
Политика
Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспия
Президент России Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Армия и оружие
В Пекине прошел парад в честь 70-летия образования КНР
Председатель КНР Си Цзиньпин открыл военно-морской парад в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики.
Коммерсантъ 01:33
Общество
Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»
На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Политика
МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы
В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Происшествия
В Финляндии человек с мечом напал на детей в школе
Финляндии человек с мечом ворвался в школу и напал на детей.
Газета.Ru 07:14
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев «рассекретил» свою дочь
Российский певец Сергей Лазарев признался, что у него растет дочь, и ей уже год. Ранее он держал эту информацию в тайне.
Вести.Ru 29 сентября в 15:35
Финансы
Кредиты сделали недоступнее для россиян
Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
Lenta.ru вчера в 17:45
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой
Автоновости дня вчера в 22:46
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
RT на русском 05:01
Политика
Власти изменят правила предоставления российского гражданства
Власти планируют разрешить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства, следует из материалов правительства, размещенных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы.
РБК 03:03
Политика
В Крыму назначен премьер-министр
Ранее и пост премьер-министра, и пост главы Крыма занимал Сергей Аксёнов, теперь впервые они разделены.
REGNUM 06:44
Происшествия
Суд отказался отпускать приятеля Кокорина и Мамаева по УДО
Сегодня, 1 октября, в Клинцовском городском суде прошло заседание по делу приятеля футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александра Протасовицкого, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Гаджеты
В России почти закончились самые дорогие модели нового iPhone 11
Представители интернет-магазина Apple заявили о том, что в РФ распроданы почти все iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов.
Политическая Экспертиза вчера в 02:48
Политика
Опубликовано новое стихотворение Лаврова
Газета.Ru 04:08
Происшествия
СМИ опубликовали колонку журналистки Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма
Российские СМИ поддержали псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, которой грозит до 7 лет колонии по статье об оправдании терроризма, и опубликовали ее открытое письмо.
Znak.com 06:24
Общество
В ДНР и ЛНР началась перепись населения
Донецкая и Луганская народные республики начали первую в своей истории перепись населения.
RT на русском 02:20
Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Ferra 28 сентября в 09:09
Происшествия
Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников
Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Культура
Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове
Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Кино
СМИ: «Бэтмен» Мэтта Ривза может стать трилогией и запустить фильмы про Найтвинга и Бэтгёрл
Ривз полностью занят проектом — он хочет убедиться, что у него получится не только снять фильм, но и заложить фундамент для развития историй вокруг Бэтмена и его союзников.
Мир фантастики 06:06
Спорт
Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.
Чемпионат вчера в 15:29