Общество
RT на русскомМинтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе
Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Профсоюз адвокатов России добивается создания рабочей группы по нюансам зарплатной системы
Солидарностьвчера в 09:58
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Зеленский хочет забрать права на сериал «Сваты»
Амур.инфо 04:59
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
RT на русском 05:01
Общество
В России вступил в силу запрет на размещение хостелов в жилых домах
С 1 октября в России запрещено размещать хостелы и мини-гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов.
BFM.ru 04:46
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Политика
В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве
России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.
RT на русском вчера в 08:52
Экономика
«Магнит» открыл в Краснодаре собственный кондитерский комбинат
Мощность предприятия составляет 55 тыс. тонн продукции в год.
Бизнес-газета 03:55
Политика
Железная дорога на Украине «почти уничтожена» — Гончарук
Износ украинской железной дороги превысил 90%, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 30 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 03:49
Здоровье
Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Кино
Минкульт и Фонд кино раскроют данные о господдержке фильмов
«Коммерсант» уже ознакомился с базой. Так, крупнейшей по объёму господдержки с 2015 года стала СТВ Сергея Сельянова.
News.ru вчера в 05:36
Политика
В МИД Белоруссии рассказали о препятствиях для интеграции с Россией
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал препятствия, которые мешают интеграции с Россией.
Газета.Ru 05:03
Происшествия
Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников
Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева оставили в СИЗО до 2020 года
Екатеринбург-ТВ 05:40
Общество
ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости вчера в 09:40
Культура
В Москве прощаются с Марком Захаровым
В «Ленкоме» проходит церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.
Коммерсантъ 03:07
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
RT на русском вчера в 03:38
Экономика
Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян
Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 04:14
Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
РИА Новости 29 сентября в 12:30
Общество
Вступил в силу разрешающий библиотекарям требовать паспорт закон
В России вступил в силу закон, который позволяет библиотекарям и кассирам кинотеатров требовать у посетителей заведений паспорта.
РБК 03:35
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре имени Блохина
В Кремле надеются, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Блохина, сотрудники которого хотят массово уволиться, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:18
Шоу-бизнес
Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов
Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс вчера в 01:37
Армия и оружие
Штаб ВМС Швеции вернется на подземную базу из-за «российской угрозы»
Штаб-квартира военно-морских сил Швеции в качестве оборонительного шага против «усиливающейся военной мощи» России приняла решение вернуться на подземную базу на острове Мускё, построенную в 1950-1960-х годах, пишут британские СМИ.
Взгляд.ру 03:42
Гаджеты
В смартфонах Samsung может появиться спектрометр
Наблюдатели полагают, что спектрометр может войти в состав будущих флагманских смартфонов Galaxy S11: в этом случае он расположится рядом с многомодульной камерой на тыльной панели корпуса.
3DNews вчера в 00:41
Футбол
Итальянского тренера уволили за оскорбление активистки Греты Тунберг
Газета.Ru вчера в 14:11
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Политика
Песков: Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ Черкалиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру сообщат о ситуации с полковником ФСБ Кириллом Черкалиным, подозреваемым в получении взяток, которые, по опубликованным 1 октября данным СМИ, ему передавали около места его работы.
RT на русском 05:07
Общество
Мэр Краснодара прокомментировал ситуацию с «Сафари-парком»
Глава Краснодара Евгений Первышов в ходе брифинга с журналистами высказал свою позицию по ситуации вокруг «Сафари-парка», законность возникновения права частной собственности на землю под которым власти города сейчас оспаривают в суде.
Деловая газета. Юг 04:49
Политика
МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова
Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".
РИА Новости 03:47