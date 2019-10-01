Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе

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