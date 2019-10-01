Общество

RT на русскомRT на русскомМинтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе

Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Минтруд доложил правительству о перспективах четырехдневной рабочей недели

Интерфакс04:29

Минтруд предупредил о рисках резкого перехода на четырехдневку

РБК04:49

Минтруд направил кабмину доклад о четырехдневной рабочей неделе

Московский Комсомолец04:39

Минтруд продолжит обсуждение четырехдневной рабочей недели

Российская газета04:38

Минтруд направил правительству доклад о перспективе «четырехдневки»

РИА Новости05:30

Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе

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Профсоюз адвокатов России добивается создания рабочей группы по нюансам зарплатной системы

Солидарностьвчера в 09:58
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Зеленский хочет забрать права на сериал «Сваты»

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Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

RT на русском 05:01
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В России вступил в силу запрет на размещение хостелов в жилых домах

С 1 октября в России запрещено размещать хостелы и мини-гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов.
BFM.ru 04:46
Шоу-бизнес

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Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Политика

В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве

России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.
RT на русском вчера в 08:52
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Мощность предприятия составляет 55 тыс. тонн продукции в год.
Бизнес-газета 03:55
Политика

Железная дорога на Украине «почти уничтожена» — Гончарук

Износ украинской железной дороги превысил 90%, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 30 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 03:49
Здоровье

Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз

Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
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Кино

Минкульт и Фонд кино раскроют данные о господдержке фильмов

«Коммерсант» уже ознакомился с базой. Так, крупнейшей по объёму господдержки с 2015 года стала СТВ Сергея Сельянова.
News.ru вчера в 05:36
Политика

В МИД Белоруссии рассказали о препятствиях для интеграции с Россией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал препятствия, которые мешают интеграции с Россией.
Газета.Ru 05:03
Происшествия

Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников

Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30
Происшествия

Виновника ДТП на Малышева оставили в СИЗО до 2020 года

Екатеринбург-ТВ 05:40
Общество

ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости вчера в 09:40
Культура

В Москве прощаются с Марком Захаровым

В «Ленкоме» проходит церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.
Коммерсантъ 03:07
Недвижимость

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
RT на русском вчера в 03:38
Экономика

Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян

Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Политика

Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.
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Футбол

Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

РИА Новости 29 сентября в 12:30
Шоу-бизнес

Малышева объяснила неоперабельность опухоли Заворотнюк

Рамблер 03:15
Общество

Вступил в силу разрешающий библиотекарям требовать паспорт закон

В России вступил в силу закон, который позволяет библиотекарям и кассирам кинотеатров требовать у посетителей заведений паспорта.
РБК 03:35
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре имени Блохина

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РИА Новости вчера в 09:18
Шоу-бизнес

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Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс вчера в 01:37
Армия и оружие

Штаб ВМС Швеции вернется на подземную базу из-за «российской угрозы»

Штаб-квартира военно-морских сил Швеции в качестве оборонительного шага против «усиливающейся военной мощи» России приняла решение вернуться на подземную базу на острове Мускё, построенную в 1950-1960-х годах, пишут британские СМИ.
Взгляд.ру 03:42
Гаджеты

В смартфонах Samsung может появиться спектрометр

Наблюдатели полагают, что спектрометр может войти в состав будущих флагманских смартфонов Galaxy S11: в этом случае он расположится рядом с многомодульной камерой на тыльной панели корпуса.
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Итальянского тренера уволили за оскорбление активистки Греты Тунберг

Газета.Ru вчера в 14:11
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК 29 сентября в 14:22
Политика

«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

РБК вчера в 19:11
Политика

Песков: Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ Черкалиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру сообщат о ситуации с полковником ФСБ Кириллом Черкалиным, подозреваемым в получении взяток, которые, по опубликованным 1 октября данным СМИ, ему передавали около места его работы.
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Глава Краснодара Евгений Первышов в ходе брифинга с журналистами высказал свою позицию по ситуации вокруг «Сафари-парка», законность возникновения права частной собственности на землю под которым власти города сейчас оспаривают в суде.
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Политика

МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова

Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".
РИА Новости 03:47
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