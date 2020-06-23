Финансы
RT на русскомМинтруд направит более 270 млрд рублей на пособия на детей до 16 лет
Для выплат единовременных пособий на детей до 16 лет будет выделено более 270 млрд рублей, сообщили РИА Новости в Минтруде России.
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Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 10:40
Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Москва, 23 июня 2020, 19:46 — REGNUM Указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет подписал 23 июня президент России Владимир Путин.
REGNUM 12:46
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Иван Охлобыстин рассказал о мистическом совпадении в ДТП с Ефремовым
Известный российский актер Иван Охлобыстин заявил, что смертельному ДТП при участии Михаила Ефремова предшествовали загадочные совпадения, словно предвещавшие трагедию.
iReactor 04:02
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Политика
Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане
Профиль вчера в 06:57
Экономика
В России увеличат пенсии по старости
В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста 08:50
Происшествия
В Мексике из-за сильного землетрясения возникла угроза цунами
Российская газета 12:36
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 21 июня в 05:31
Кино
Федор Добронравов объяснил перенос съемок «Сватов» на 2021 год
Народные новости вчера в 03:43
Армия и оружие
США перебросят в Польшу две тысячи военных
Предполагается, что вместо одной в Польшу перебросят две тысячи американский солдат. Часть войск передислоцируют из Германии.
Деловое.ТВ 09:28
Шоу-бизнес
Пугачева вновь станет бабушкой
Певица Алла Пугачева в третий раз станет двоюродной бабушкой, сообщает News.ru со ссылкой на сообщение ее племянника Влада.
Газета.Ru 03:50
Происшествия
Суд арестовал активиста Петра Верзилова на 15 суток
"Суд признал Верзилова виновным в административном правонарушении, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказали в суде.
Газета.Ru вчера в 12:21
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама причастен к государственной измене, сообщив, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.
Военное дело 04:34
Киберспорт
Bloodstained: Curse of the Moon внезапно получит сиквел
Игромания.ру 11:45
Общество
Умер заболевший коронавирусом верховный лама Тувы
Камба-лама (верховный лама) Тувы Джампел Лодоя, госпитализированный с коронавирусом, умер. Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.
RT на русском 09:38
Политика
Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию
Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
Технологии
В Сети обнаружена утечка данных почти пяти миллионов россиян
Специалисты DeviceLock в открытом доступе обнаружили архив с данными россиян, причем вся база была экспортирована в Excel.
Astera 14:13
Политика
Путин подписал указ о наградах для медиков и ученых
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков, ученых и преподавателей медицинских высших учебных учреждений.
Коммерсантъ 13:51
Общество
Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране
Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита российского газа
Возможный сценарий расторжения Украиной договора с ПАО «Газпром» на транзит газа назвал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев 22 июня в интервью изданию Liga.net.
ИА Красная Весна вчера в 14:15
Футбол
Мощное интервью гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Здесь — все ответы
Семин кричал, что всегда будет на стороне игроков, я — что всегда буду на стороне клуба.
Спорт-Экспресс 10:00
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
Происшествия
Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»
РИА Новости 12:33
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело вчера в 16:05
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Кино
Сиквел «Побега из курятника» выйдет на Netflix
Aardman Animation Studios рассказала, что полноценное производство сиквела «Побега из курятника» стартует в следующем году, причём выйдет он на Netflix.
Игромания.ру 07:48