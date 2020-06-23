Финансы

RT на русскомRT на русскомМинтруд направит более 270 млрд рублей на пособия на детей до 16 лет

Для выплат единовременных пособий на детей до 16 лет будет выделено более 270 млрд рублей, сообщили РИА Новости в Минтруде России.
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Более 270 млрд руб выделят на новые выплаты на детей до 16 лет

Газета.Ru14:41

На выплаты детям до 16 лет направят более 270 миллиардов рублей

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На выплаты детям до 16 лет направлено свыше 270 млрд рублей

Российская газета14:10

Подсчитаны расходы на выплаты детских пособий для россиян

Lenta.ru14:24

Минтруд направит более 270 млрд рублей на пособия на детей до 16 лет

RT на русском13:47

На выплаты семьям с детьми до 16 лет направят более 270 млрд руб

РБК13:44

Минтруд: на выплаты детям до 16 лет направят свыше 270 млрд рублей

ПРАЙМ13:35
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