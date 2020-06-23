Для выплат единовременных пособий на детей до 16 лет будет выделено более 270 млрд рублей, сообщили РИА Новости в Минтруде России.

Минтруд направит более 270 млрд рублей на пособия на детей до 16 лет

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