Самые большие пенсии в России получают жители Чукотского и Ненецкого автономных округов. Об этом сообщили в Минтруде РФ. В Чукотском АО размер пенсии составляет более 28,2 тыс. рублей.

Минтруд назвал четыре региона России с самыми высокими пенсиями

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