Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняМинтруд назвал четыре региона России с самыми высокими пенсиями

Самые большие пенсии в России получают жители Чукотского и Ненецкого автономных округов. Об этом сообщили в Минтруде РФ. В Чукотском АО размер пенсии составляет более 28,2 тыс. рублей.
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Минтруд назвал регионы с самыми высокими и самыми низкими пенсиями

Коммерсантъвчера в 10:34

Назван регион с самими высокими пенсиями в России

Комсомольская правдавчера в 10:25

Минтруд назвал регионы с самыми большими пенсиями

Газета.Ruвчера в 10:04

Названы российские регионы с самыми высокими пенсиями

Lenta.ruвчера в 10:08

Минтруд назвал регионы, где получают самые высокие пенсии

РИА Новостивчера в 09:59

Стали известны регионы с самыми большими пенсиями

Москва 24вчера в 09:49

Названы регионы России, где получают самые высокие пенсии

Московский Комсомолецвчера в 09:36
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Политика

В КНДР вновь заявили об отказе от переговоров с США

Пхеньян, 7 июля 2020, 05:51 — REGNUM Северокорейские власти не собираются участвовать в переговорах с США, заявил представитель МИД КНДР Квон Чон Гын, 7 июля сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
REGNUM вчера в 22:51
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Гаджеты

Первые фото Samsung Galaxy Watch 3 со всех сторон

Тайваньское государственное агентство NCC (National Communication Commission) сертифицировал умные часы Samsung Galaxy Watch 3, а также опубликовало фотографии гаджета и его зарядного устройства.
iXBT.com 00:32
Общество

Эксперты увидели смену связанных с коронавирусом страхов россиян

Если в апрельском рейтинге основная фобия была связана с боязнью заболеть и столкнуться с проблемами в связи с изоляцией, то по итогам второго квартала главными опасениями россиян стали возможная потеря работы и дохода из-за кризиса, угроза второй волны коронавируса, возвращение цифровых пропусков, штрафы за нарушение карантинных мер, срыв отпусков из-за закрытия границ.
РБК 01:20
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Футбол

Роналду оценил новую фотографию Джорджины Родригес

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду оценил новую фотографию своей невесты Джорджины Родригес.
Sport24.ru 01:13
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal

Экс-герцог и герцогиня Сассекские постепенно избавляются от королевской символики.
Телепрограмма вчера в 10:59
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Политика

Власти США изучают возможность блокировки TikTok на своей территории

Власти США рассматривают вопрос о блокировке китайской социальной сети TikTok в стране из-за того, что приложение, предположительно, может передавать личные данные пользователей властям КНР.
Газета.Ru 00:56
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Киберспорт

В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

3DNews вчера в 01:45
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
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Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости 05 июля в 10:46
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Общество

Коронавирус мог присутствовать во всём мире в спящем состоянии

Просто определённые факторы переводят вирусы из спящего состояния в активное.
Цензуры.Нет 05 июля в 17:33
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета вчера в 01:09
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Здоровье

Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

Добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо.
РБК вчера в 22:04
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
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Происшествия

Троих сотрудников угрозыска в Бурятии обвинили в пытках подростка

Улан-Удэ, 7 июля 2020, 07:43 — REGNUM Троим сотрудникам отделения уголовного розыска в Октябрьском районе Улан-Удэ предъявили обвинение в пытках 17-летнего подростка.
REGNUM 00:43
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Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 05 июля в 12:30
1,8K
Политика

В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ

Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
59
Происшествия

Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52

В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

RuNews24.ru 05 июля в 09:13
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Здоровье

Стоматологи описали поражение полости рта коронавирусом

Стоматологи из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета обнаружили, что коронавирус может поражать ротовую полость инфицированных.
ТК Звезда 00:54
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Общество

Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам

В пресс-службе Nord Stream 2 AG указали, что судно с якорным позиционированием успешно применялось при строительстве датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии.
РБК вчера в 06:26
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Общество

В России за год снизился уровень крайней бедности

Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
REGNUM вчера в 01:20
7K
Здоровье

Российские врачи прибыли в Казахстан бороться с коронавирусом

Группа российских врачей прибыла в Нур-Султан для оказания помощи казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 13:08
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Политика

Лукашенко пришел на интервью без обуви

Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости вчера в 16:05
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Авто

Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты

Как и прежде, программы льготного кредитования дают возможность получить выгоду в размере 10% на покупку нового автомобиля, российского производства (25% для жителей Дальнего Востока).
Тарантас Ньюс вчера в 23:47
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05 июля в 05:54
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Общество

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
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Армия и оружие

Пушков прокомментировал слова главкома ВМС Украины о войне с РФ

Сенатор Алексей Пушков оценил заявление главкома ВМС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о предполагаемой конфронтации с Россией.
Аргументы и Факты 00:07
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Экономика

В Башкирии свыше 4 тысяч семей смогут заключить соцконтракты — минтруд

Уфа, 6 июля 2020, 14:03 — REGNUM Более 4 тысяч семей смогут повысить свой уровень жизни при заключении социальных контрактов в Башкирии.
REGNUM вчера в 07:03
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Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе умер на 92 году жизни

Вести ПК в Воронеже вчера в 03:38
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