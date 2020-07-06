Общество
Экономика сегодняМинтруд назвал четыре региона России с самыми высокими пенсиями
Самые большие пенсии в России получают жители Чукотского и Ненецкого автономных округов. Об этом сообщили в Минтруде РФ. В Чукотском АО размер пенсии составляет более 28,2 тыс. рублей.
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Политика
В КНДР вновь заявили об отказе от переговоров с США
Пхеньян, 7 июля 2020, 05:51 — REGNUM Северокорейские власти не собираются участвовать в переговорах с США, заявил представитель МИД КНДР Квон Чон Гын, 7 июля сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
REGNUM вчера в 22:51
Гаджеты
Первые фото Samsung Galaxy Watch 3 со всех сторон
Тайваньское государственное агентство NCC (National Communication Commission) сертифицировал умные часы Samsung Galaxy Watch 3, а также опубликовало фотографии гаджета и его зарядного устройства.
iXBT.com 00:32
Общество
Эксперты увидели смену связанных с коронавирусом страхов россиян
Если в апрельском рейтинге основная фобия была связана с боязнью заболеть и столкнуться с проблемами в связи с изоляцией, то по итогам второго квартала главными опасениями россиян стали возможная потеря работы и дохода из-за кризиса, угроза второй волны коронавируса, возвращение цифровых пропусков, штрафы за нарушение карантинных мер, срыв отпусков из-за закрытия границ.
РБК 01:20
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Футбол
Роналду оценил новую фотографию Джорджины Родригес
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду оценил новую фотографию своей невесты Джорджины Родригес.
Sport24.ru 01:13
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal
Экс-герцог и герцогиня Сассекские постепенно избавляются от королевской символики.
Телепрограмма вчера в 10:59
Политика
Власти США изучают возможность блокировки TikTok на своей территории
Власти США рассматривают вопрос о блокировке китайской социальной сети TikTok в стране из-за того, что приложение, предположительно, может передавать личные данные пользователей властям КНР.
Газета.Ru 00:56
Киберспорт
В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
3DNews вчера в 01:45
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости 05 июля в 10:46
Общество
Коронавирус мог присутствовать во всём мире в спящем состоянии
Просто определённые факторы переводят вирусы из спящего состояния в активное.
Цензуры.Нет 05 июля в 17:33
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета вчера в 01:09
Здоровье
Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
Добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо.
РБК вчера в 22:04
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Происшествия
Троих сотрудников угрозыска в Бурятии обвинили в пытках подростка
Улан-Удэ, 7 июля 2020, 07:43 — REGNUM Троим сотрудникам отделения уголовного розыска в Октябрьском районе Улан-Удэ предъявили обвинение в пытках 17-летнего подростка.
REGNUM 00:43
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 05 июля в 12:30
Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru 05 июля в 09:13
Здоровье
Стоматологи описали поражение полости рта коронавирусом
Стоматологи из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета обнаружили, что коронавирус может поражать ротовую полость инфицированных.
ТК Звезда 00:54
Общество
Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам
В пресс-службе Nord Stream 2 AG указали, что судно с якорным позиционированием успешно применялось при строительстве датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии.
РБК вчера в 06:26
Общество
В России за год снизился уровень крайней бедности
Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
REGNUM вчера в 01:20
Здоровье
Российские врачи прибыли в Казахстан бороться с коронавирусом
Группа российских врачей прибыла в Нур-Султан для оказания помощи казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 13:08
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости вчера в 16:05
Авто
Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты
Как и прежде, программы льготного кредитования дают возможность получить выгоду в размере 10% на покупку нового автомобиля, российского производства (25% для жителей Дальнего Востока).
Тарантас Ньюс вчера в 23:47
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05 июля в 05:54
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Армия и оружие
Пушков прокомментировал слова главкома ВМС Украины о войне с РФ
Сенатор Алексей Пушков оценил заявление главкома ВМС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о предполагаемой конфронтации с Россией.
Аргументы и Факты 00:07
Экономика
В Башкирии свыше 4 тысяч семей смогут заключить соцконтракты — минтруд
Уфа, 6 июля 2020, 14:03 — REGNUM Более 4 тысяч семей смогут повысить свой уровень жизни при заключении социальных контрактов в Башкирии.
REGNUM вчера в 07:03
Культура
Итальянский композитор Эннио Морриконе умер на 92 году жизни
Вести ПК в Воронеже вчера в 03:38