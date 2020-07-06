Самые большие пенсии в России получают жители Чукотского и Ненецкого автономных округов. Об этом сообщили в Минтруде РФ. В Чукотском АО размер пенсии составляет более 28,2 тыс. рублей.

Минтруд назвал четыре региона России с самыми высокими пенсиями

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Происшествия В Крыму прошли обыски у предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир» Сотрудники правоохранительных органов сегодня ранним утром приступили к обыскам у предполагаемых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ.

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