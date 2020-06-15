Общество
BFM.ruМинтруд назвал число реальных безработных в России
Численность официально зарегистрированных безработных в России выросла за два месяца более чем на 1 млн человек — до 2,4 млн. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС.
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Происшествия
Источник раскрыл личность стрелка, ранившего полицейских в Москве
Устроившим стрельбу на Ленинском проспекте в столице оказался 25-летний уроженец Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 12:14
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
Общество
Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов
Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело.
РБК 11:24
Хоккей
Все 23 клуба КХЛ подали заявки на участие в следующем сезоне
Напомним, ранее в розыгрыше КХЛ принимали участие 24 команды. В конце марта стало известно, что «Адмирал» не сыграет в следующем сезоне.
Радио Зенит 11:53
Общество
Куйвашев продлил режим самоизоляции
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима самоизоляции.
Европейско-Азиатские новости 05:00
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
Музыка
Организаторы Евровидения-2021 объявили дату конкурса
Международный песенный конкурс "Евровидение" состоится в 2021 году 18, 20 и 22 мая в Роттердаме.
Экономика сегодня 08:48
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Шоу-бизнес
Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 04:14
Футбол
В Испании утверждают, что Азмун близок к переходу в «Арсенал»
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Арсенал», сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агиляр.
Спорт-Экспресс 10:59
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган решили не разводиться
В конце марта Оксана Самойлова написала в Инстаграм, что намерена развестись с Джиганом.
Культуромания 12:25
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске рассказал, кому достанется наследство певицы
Имущество семьи певицы Жанны Фриске достанется ее сыну Платону, заявил отец артистки Владимир Фриске в эфире программы «Ты не поверишь!».
Вечерняя Москва 00:29
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Религия
Церковный суд над отцом Сергием перенесли из-за его побега
Уральский меридиан 08:21
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском вчера в 08:57
Футбол
Крицюк уйдет из «Краснодара» по окончании сезона
Отмечается, что вратарь уйдет из команды на правах свободного агента. Крицюк выступает за "быков" с 2016 года.
Газета.Ru 10:44
Политика
В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла
В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 05:20
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41
Политика
Турчинов заявил, что попробовал бы утопить войска РФ в Крыму в крови
«Хотя бы десятая часть была бы у меня того, что мы имели на начало 2019 года, я бы в крови российские войска попробовал бы утопить в Крыму, сбросить в Чёрное море», — отметил Турчинов.
Цензуры.Нет 08:47
Гаджеты
Компания Huawei стала крупнейшим в мире производителем смартфонов
По данным компании Counterpoint Research за китайской компанией Huawei в апреле текущего года было 19% рынка смартфонов, тогда как недавний лидер – Samsung – опустился на вторую позицию рейтинга с 17%.
Faktom 10:55
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
Происшествия
В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей
X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
РИА Новости 09:04
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 09:17
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
ВЕТТА 07:51
Единоборства
Фергюсон бросил вызов Макгрегору
Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в Instagram бросил вызов недавно завершившему карьеру ирландцу Конору Макгрегору.
Lenta.ru 12:31
Здоровье
Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня
Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
ТАСС 12:30
Космос
Арабские Эмираты «замахнулись» на Марс
Почему ОАЭ — особое внимание Миссия на Марс станет первым масштабным космическим проектом Объединенных Арабских Эмиратов.
Pravda.Ru 04:32
Шоу-бизнес
Уругвайская певица Наталия Орейро хочет стать гражданкой России
Москва, 15 июня 2020, 13:58 — REGNUM Популярная во всем мире уругвайская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России.
REGNUM 06:58