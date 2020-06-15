Общество

BFM.ruBFM.ruМинтруд назвал число реальных безработных в России

Численность официально зарегистрированных безработных в России выросла за два месяца более чем на 1 млн человек — до 2,4 млн. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС.
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Минтруд отметил замедление роста численности регистрируемых безработными

РИА Новости08:50

Число официально зарегистрированных безработных в июне выросло на 16%

РБК09:05

Минтруд: число зарегистрированных безработных превысило 2,4 миллиона

Вести.Ru08:52

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Интерфакс08:50

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Газета.Ru08:43
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Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 12:38, Ашберн
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