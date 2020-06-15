Общество
BFM.ruМинтруд назвал число реальных безработных в России
Численность официально зарегистрированных безработных в России выросла за два месяца более чем на 1 млн человек — до 2,4 млн. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС.
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Общество
Более 10 городов России решили отменить парад Победы
Газета.Ru 18:02
Армия и оружие
КНДР изучает возможность ввести войска в демилитаризованную зону
Пхеньян изучает возможность ввести военных в демилитаризованную зону, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ 17:54
Футбол
РПЛ стала худшей из топ-6 лиг Европы по доходам от матчей
По информации источника, доходы РПЛ снизились на 8%, но лига сумела остаться в топ-6 европейских чемпионатов по уровню дохода.
Metaratings 10:53
Армия и оружие
СМИ: армия Ливана задержала 36 участников погромов в Триполи
Если в столице ситуация нормализовалась после столкновений 6 и 11 июня между полицейскими и активистами протестного движения, то в Триполи на севере страны в ночь с субботы на воскресенье в результате уличных баталий пострадали 120 человек, около 40 из них солдаты и полицейские.
ТАСС 18:07
Общество
В отношении Навального возбудили дело о клевете
Ведомости 12:15
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
В Москве с 16 июня вновь работают летние веранды кафе и ресторанов, музеи, выставки, зоопарк.
РБК 17:50
Экономика
В восстановительный план правительства вернут отраслевые модули и удалят популизм
В восстановительный план правительства вернут отраслевые модули и удалят популизм Работа над «восстановительным» планом правительства продолжается, его завершения в ближайшие дни ожидать не следует, процесс обсуждения новых мер стимулирования роста ВВП будет синхронизирован с подготовкой бюджета на 2021–2023 годы, которая, видимо, ведется в более плотном графике, чем было принято в прошлые годы.
Коммерсантъ 18:30
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
Экономика
Власти отменили «банковский роуминг» в России
«Банковский роуминг» в России перестал действовать с 14 июня.
Новое Время 31 вчера в 06:43
Общество
Верховный суд США подтвердил незаконность дискриминации ЛГБТ
Верховный суд Соединённых Штатов постановил, что федеральный закон 1964 года о запрете половой дискриминации распространяется на представителей ЛГБТ-сообщества.
News.ru 11:37
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
Здоровье
Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания
Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru вчера в 06:27
Шоу-бизнес
Директор Началовой показала преобразившуюся могилу певицы
Директор певицы Юлии Началовой показала преобразившуюся после финальных работ над памятником могилу звезды.
Газета.Ru 09:52
Футбол
В «Спартаке» пока не планируют возвращать Гулиева из второй команды
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что пока не намерен возвращать в основную команду полузащитника Аяза Гулиева, который был переведён в «Спартак-2».
RT на русском 15:28
Политика
В Японии отреагировали на слова Путина о российских Курилах
Читателей японского издания Yomiuri shimbun не удивило заявление Владимира Путина о принадлежности Курильских островов России.
РИА Новости вчера в 07:59
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru вчера в 23:21
Происшествия
В Красноярске установили личность избившей ребенка в лифте женщины
В полицию обратилась председатель совета жильцов, сообщившая, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка, уточняет телеканал «360».
Известия 11:41
Происшествия
В квартиру стрелявшего в полицейских в Москве пришли с обысками
Сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиру 24-летнего ужоженца Ингушетии Ратмира Галаева, который 15 июня открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве.
Известия 15:37
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Гаджеты
Стоимость Huawei P30 Lite New Edition в магазинах «Мегафон» рухнула сразу на треть
Смартфон Huawei P30 Lite New Edition, который изначально торговался за 17 990 рублей, в данный период будет предлагаться с ценником в 11 991 рублей.
Актуальные Новости 04:17
Шоу-бизнес
За шутку об изнасиловании Костюшкина Тимати назвал Собчак «животным»
Тимати назвал Собчак "тупым животным" за то, что она посмеялась над трагической историей Костюшкина.
iReactor 03:12
Наука
Раскрыли способ защиты от коронавируса в кишечнике
Российские ученые смогли разработать новый метод борьбы с коронавирусом в кишечнике.
Газета DAILY 13:11
Политика
США решили сократить численность военных в ФРГ до 25 тыс. человек
5 июня СМИ сообщали, что Трамп приказал министерству обороны страны сократить численность американского контингента в Германии и вывести к сентябрю текущего года 9,5 тыс. военных из почти 35 тыс. Позже республиканцы призвали американского лидера не уменьшать численность американских войск в Германии, поскольку это якобы укрепит позиции России в ущерб интересам США.
Известия 16:46
Энергетика
«Газпром» выплатит Польше 1,5 млрд долларов за газ
В настоящее время PGNiG ожидает возмещения переплаты «Газпромом» в размере 1,5 миллиарда долларов США, пишет «РИА Новости».
Русская Планета 08:20
Космос
Астроном Дмитрий Вибе: угрозы из космоса, инопланетяне, астрологи
Астроном Дмитрий Вибе \: угрозы из космоса, инопланетяне, астрологи На Землю когда-нибудь точно упадет большой метеорит, а в Солнечной системе есть места, где могут обитать инопланетяне.
Sputnik Латвия 13 июня в 12:17
Происшествия
В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей
X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
РИА Новости 09:04