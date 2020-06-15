Общество

BFM.ruBFM.ruМинтруд назвал число реальных безработных в России

Численность официально зарегистрированных безработных в России выросла за два месяца более чем на 1 млн человек — до 2,4 млн. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС.
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В России безработными официально признаны 2,4 млн россиян

Коммерсантъ09:13

Минтруд назвал число реальных безработных граждан в России

Комсомольская правда09:07

Официальная безработица в России выросла до 2,42 млн человек

Газета.Ru08:43

Число зарегистрированных безработных в России превысило 2,4 млн

ТАСС08:51

Минтруд отметил замедление роста численности регистрируемых безработными

РИА Новости08:50

Официальная безработица в РФ выросла за полмесяца на 16%

Интерфакс08:50

Число официально зарегистрированных безработных в июне выросло на 16%

РБК09:05
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 15:41, Ашберн
Происшествия

Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко

Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM 15:01
Происшествия

Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15

В ходе поисковой операции было обнаружено тело пилота американского истребителя F-15, который упал в Северном море.
Газета.Ru 13:51
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Общество

Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным

Ранее новый коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина «Синьфади».
Lenta.ru 14:39
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Культура

Дату проведения «Оскара» перенесли

Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
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Происшествия

Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

ТАСС 09:03
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Общество

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

RT на русском 10:41
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Фигурное катание

Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала наделение фигуриста Евгения Плющенко статусом тренера сборной России.
РИА Новости 14:47
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Игры

Игра Star Wars: Squadrons получит «бюджетный» ценник

Вашингтон, 15 июня 2020, 20:15 — REGNUM Стало известно, по какой цене компания Electronic Arts (EA) будет продавать космический симулятор Star Wars: Squadrons, созданный на основе вселенной «Звёздных войн».
REGNUM 13:15
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Происшествия

Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив

Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.
РИА Новости 14:11
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Шоу-бизнес

Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной

Pravda.Ru 02:53
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Культура

Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище - у актера Вячеслава Тихонова

Определяя стоимость надгробий, в учёт не брались памятники установленные криминальным авторитетам, которые были похоронены на Новодевичьем кладбище в лихие 90-е.
Территория новостей 06:35
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Футбол

«Ужасные поля со льдом и грязью и нет горячей воды». Радимов рассказал, как выглядел футбол в 90-е

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, как футбол выглядел в 90-х годах прошлого века, когда начиналась его карьера.
Матч ТВ 13:40
Энергетика

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на $2 млрд

Семь частных турецких компаний, которые взяли на себя обязательство покупать большие объемы газа у «Газпрома» по долгосрочным контрактам «бери-или-плати» (take-or-pay), задолжали российской компании порядка $2 млрд.
РБК 13:47
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Общество

Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
1,3K
Общество

В АТОР спрогнозировали отказ Европы открыть границы для россиян

Россия не попадет в число стран, для которых Евросоюз откроет границы с 1 июля, считают в отечественной Ассоциации туроператоров.
РИА Новости 13:12
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Общество

ВОЗ обеспокоена вспышкой коронавируса в Пекине

Вспышка коронавируса в столице Китая вызывает серьезную обеспокоенность.
ТАСС 14:26
Политика

МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым

«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа.
Коммерсантъ 12:06
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Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы

Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн".
Вести.Ru 04:39
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Технологии

Моддер добавил в Minecraft компьютеры с Windows с поддержкой Doom

Актуальные Новости 12:57
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Общество

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM 08:50
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Общество

Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок

В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами.
RuNews24.ru 13 июня в 05:24
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Шоу-бизнес

Телеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым

Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что семья родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова пришла на телевидение и отказывается простить актера Михаила Ефремова.
Газета.Ru 14:55
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Общество

Генерал-полковник ВДВ потребовал у Киркорова извинений

«Не буди лихо, пока тихо», - порекомендовал генерал-полковник артисту и напомнил – «Десантника обидеть может каждый, не каждый успевает извиниться».
Невинномысский рабочий вчера в 06:41
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Политика

Грызлов: Украина трактует Минские соглашения как рекомендацию

Пришли «новые люди», которые начали заявлять о рекомендательном характере Минских соглашений, отрицать правовую основу договоренностей и тем самым перечеркивать работу своих предшественников.
REGNUM 11:30
Здоровье

В детсадах Ростовской области выявлено 19 случаев коронавируса

В Ростовской области с момента открытия дежурных групп в детских садах коронавирус выявлен у 19 человек.
Блокнот Ростов-на-Дону 08:03
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Шоу-бизнес

Уругвайская певица Наталия Орейро хочет стать гражданкой России

Москва, 15 июня 2020, 13:58 — REGNUM Популярная во всем мире уругвайская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России.
REGNUM 06:58
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Политика

В Госдуме исключили возможность обсуждения Крыма с Украиной

Вопрос российского статуса Крыма закрыт окончательно, о создании каких-либо международных переговорных форматов не может быть и речи, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
РИА Новости 11:41
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Общество

Кличко перепутал украинские слова и оконфузился

Lenta.ru 13:42
Кино

Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли

Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело 02:15
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Политика

Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев

Временные меры по урегулированию правового положения находящихся на территории РФ иностранцев продлены до 15 сентября.
Российская газета 09:31
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