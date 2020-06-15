Общество
BFM.ruМинтруд назвал число реальных безработных в России
Численность официально зарегистрированных безработных в России выросла за два месяца более чем на 1 млн человек — до 2,4 млн. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС.
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Происшествия
Очевидец рассказал о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве
Очевидец Владимир Попов прокомментировал стрельбу на Ленинском проспекте в Москве.
RT на русском 13:46
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Общество
Плющенко ответил Навальному, предложив разобраться по-мужски
Metaratings 12:30
Политика
Президент Бразилии обсудил с Путиным ситуацию в БРИКС
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что обсудил по телефону с главой РФ Владимиром Путиным ситуацию с распространением коронавируса в мире и ближайшую встречу БРИКС, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:44
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Футбол
Опубликован рейтинг доходов клубов в РПЛ и других европейских лигах
Российская премьер-лига (РПЛ) стала худшей по доходам от матчей среди всех европейских лиг, сообщает источник со ссылкой на отчет консалтинговой компании Delloite за сезон-2018/19.
Матч ТВ 11:17
Хоккей
Все клубы КХЛ подали заявки на участие в следующем сезоне
Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подали документы для участия в следующем сезоне.
ТАСС Спорт 06:34
Происшествия
В Воркуте на пожаре погибли двое детей
В Воркуте на пожаре погибли два ребенка.
Комиинформ 11:54
Общество
Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж против России
Мосгорсуд в понедельник признал виновным бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 04:45
Политика
Путин: России удалось сработать на опережение пандемии
В России удалось сработать на опережение и сгладить последствия пандемии для экономики и граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Вести.Ru 08:50
Происшествия
Провокации и Led Zeppelin. Суд по делу Стерненко превратили в фарс
В понедельник, 15 июня, в атмосфере ожесточенного противостояния и столкновений в Шевченковском суде Киева начался второй день заседания по вынесению меры пресечения активисту Сергею Стерненко Стерненко — праворадикальный украинский общественный и политический активист, которого подозревают в умышленном убийстве и незаконном хранении холодного оружия.
Украина.ру 11:28
Футбол
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.
РИА Новости 12:39
Футбол
Двух сотрудников РФС наказали за ошибку в регламенте Кубка России
РФС провел внутреннее расследование из-за ошибки, допущенной в регламенте Кубка России, сообщает Telegram-канал "Мутко против".
ProstoProSport 09:45
Общество
Жириновский предложил установить зарплатные стандарты
Владимир Жириновский предложил установить в России стандарт уровня заработной платы.
Деловое.ТВ вчера в 02:31
Здоровье
В Пермском крае поэтапно возобновят плановые приемы в поликлиниках
Сегодня, 15 июня, на заседании Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Пермском крае Оксана Мелехова, министр здравоохранения, доложила о поэтапном снятии ограничений в оказании медицинской помощи в условиях эпидемического распространения COVID-19.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 08:02
Общество
В двух регионах России отменили парады Победы
Известия 05:07
Шоу-бизнес
Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом
Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru вчера в 16:58
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41
Экономика
Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти
В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru 11:55
Энергетика
Турецкие компании отказались платить «Газпрому»
Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Lenta.ru 09:30
Общество
Екатеринбуржцы вышли на протест против проекта реконструкции парка
ТагилСити.ру 11:45
Здоровье
Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут
Очередной этап ослабления карантинных мер на Украине не коснется десяти областей и Киева.
Украина.ру вчера в 06:50
Авто
Nissan представил Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan официально представила новый Nissan X-Trail.
Автоновости дня 09:27
Экономика
Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей
Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru 02:20