Общество

BFM.ruBFM.ruМинтруд назвал число реальных безработных в России

Численность официально зарегистрированных безработных в России выросла за два месяца более чем на 1 млн человек — до 2,4 млн. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС.
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В России безработными официально признаны 2,4 млн россиян

Коммерсантъ09:13

Число зарегистрированных безработных в России превысило 2,4 млн

ТАСС08:51

Число официально зарегистрированных безработных в июне выросло на 16%

РБК09:05

Минтруд назвал число реальных безработных граждан в России

Комсомольская правда09:07

Минтруд отметил замедление роста численности регистрируемых безработными

РИА Новости08:50

Официальная безработица в РФ выросла за полмесяца на 16%

Интерфакс08:50

Официальная безработица в России выросла до 2,42 млн человек

Газета.Ru08:43
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Происшествия

Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

ТАСС 09:03
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Происшествия

Очевидец рассказал о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

Очевидец Владимир Попов прокомментировал стрельбу на Ленинском проспекте в Москве.
RT на русском 13:46
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
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Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
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Общество

Плющенко ответил Навальному, предложив разобраться по-мужски

Metaratings 12:30
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Политика

Президент Бразилии обсудил с Путиным ситуацию в БРИКС

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что обсудил по телефону с главой РФ Владимиром Путиным ситуацию с распространением коронавируса в мире и ближайшую встречу БРИКС, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:44
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
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Происшествия

Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15

Газета.Ru 13:51
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Футбол

Опубликован рейтинг доходов клубов в РПЛ и других европейских лигах

Российская премьер-лига (РПЛ) стала худшей по доходам от матчей среди всех европейских лиг, сообщает источник со ссылкой на отчет консалтинговой компании Delloite за сезон-2018/19.
Матч ТВ 11:17
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Хоккей

Все клубы КХЛ подали заявки на участие в следующем сезоне

Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подали документы для участия в следующем сезоне.
ТАСС Спорт 06:34
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Происшествия

В Воркуте на пожаре погибли двое детей

В Воркуте на пожаре погибли два ребенка.
Комиинформ 11:54
Общество

Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж против России

Мосгорсуд в понедельник признал виновным бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 04:45
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Политика

Путин: России удалось сработать на опережение пандемии

В России удалось сработать на опережение и сгладить последствия пандемии для экономики и граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Вести.Ru 08:50
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Происшествия

Провокации и Led Zeppelin. Суд по делу Стерненко превратили в фарс

В понедельник, 15 июня, в атмосфере ожесточенного противостояния и столкновений в Шевченковском суде Киева начался второй день заседания по вынесению меры пресечения активисту Сергею Стерненко Стерненко — праворадикальный украинский общественный и политический активист, которого подозревают в умышленном убийстве и незаконном хранении холодного оружия.
Украина.ру 11:28
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Футбол

УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год

Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.
РИА Новости 12:39
Футбол

Двух сотрудников РФС наказали за ошибку в регламенте Кубка России

РФС провел внутреннее расследование из-за ошибки, допущенной в регламенте Кубка России, сообщает Telegram-канал "Мутко против".
ProstoProSport 09:45
Общество

Жириновский предложил установить зарплатные стандарты

Владимир Жириновский предложил установить в России стандарт уровня заработной платы.
Деловое.ТВ вчера в 02:31
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Здоровье

В Пермском крае поэтапно возобновят плановые приемы в поликлиниках

Сегодня, 15 июня, на заседании Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Пермском крае Оксана Мелехова, министр здравоохранения, доложила о поэтапном снятии ограничений в оказании медицинской помощи в условиях эпидемического распространения COVID-19.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 08:02
Общество

В двух регионах России отменили парады Победы

Известия 05:07
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Шоу-бизнес

Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом

Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru вчера в 16:58
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Происшествия

Во Франции 10 человек пострадали в столкновениях с участием чеченцев

РБК 11:05
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Общество

Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату

В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
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Общество

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

RT на русском 10:41
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Происшествия

В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте

REGNUM 11:06
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Экономика

Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти

В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru 11:55
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Энергетика

Турецкие компании отказались платить «Газпрому»

Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Общество

Екатеринбуржцы вышли на протест против проекта реконструкции парка

ТагилСити.ру 11:45
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Здоровье

Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут

Очередной этап ослабления карантинных мер на Украине не коснется десяти областей и Киева.
Украина.ру вчера в 06:50
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Авто

Nissan представил Nissan X-Trail нового поколения

Компания Nissan официально представила новый Nissan X-Trail.
Автоновости дня 09:27
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Экономика

Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей

Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru 02:20
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