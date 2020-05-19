Коронавирус
BFM.ruМинтруд назвал дату возвращения предприятий к работе
Глава Минтруда Антон Котяков ожидает, что ситуация на рынке труда в России стабилизируется к концу июня — к этому времени, согласно последнему прогнозу, заработает большинство предприятий. Об этом глава ведомства сказал в программе «Познер» на Первом канале.
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Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
Общество
Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет («30 до 30»).
Коммерсантъ 03:03
Общество
Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео
Камеры видеонаблюдения сняли падение яркого метеорита в Красноярском крае. Видео опубликовано в группе "ЧП Канск".
РИА Новости 02:17
Игры
Community Play для Twitch позволит зрителям играть в Detroit: Become Human вместе со стримерами
3DNews 05:23
Армия и оружие
Летчики ЮВО отработали дозаправку в воздухе: кадры из кабины Су-34
Более 20 экипажей бомбардировщиков Су-24М, Су-34, истребителей Су-30СМ, базирующихся в Ростовской и Волгоградской областях, отработали сложнейший элемент боевой подготовки – дозаправку в воздухе.
ТК Звезда вчера в 04:13
Общество
Минпросвещения рекомендовало открыть летние лагеря с 1 июля
Минпросвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля, сообщила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха ведомства Янина Голубева, передает «РИА Новости».
РБК 05:02
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
В Ивановской области коронавирусом заразились 148 медиков
За время пандемии в Ивановской области заболело 148 медицинских работников.
Ивтелерадио 05:22
Здоровье
Курский врач рассказал, как считают умерших от коронавируса
Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов, ранее ставший героем одного из выпусков «Редакции» на YouTube, рассказал, почему число умерших расходится с официальной статистикой.
Kursk.com вчера в 14:54
Здоровье
В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
Общество
В Москве сообщили, что заболевшие COVID-19 пытаются оформить пропуска
Почти три тысячи москвичей с подтвержденным COVID-19 и ОРВИ ежедневно пытаются оформить пропуска для поездок по городу, все подобные пропуска аннулируются, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:58
Авто
Российские сотрудники Nissan выстраиваются за увольнением в очередь
В компании отметили, что увольнение сотрудников никак не связано с коронавирусом, так как завод еще в марте планировал перейти на одну смену, а такие изменения предполагают сокращение штата на четверть, пишет «Фонтанка».
Tvoe-avto.com 05:07
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых правительственных Toyota Camry
Житель Челябинской области обнаружил на территории оздоровительного центра, расположенного в лесу, несколько десятков новых японских автомобилей.
Car.ru 03:36
Общество
Куйвашев продлил режим ограничений в Свердловской области до 25 мая
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о продлении режима ограничений до 25 мая.
Газета.Ru вчера в 14:20
Политика
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства
В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.
Интерфакс 04:46
Здоровье
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Свердловской области составляет 2999 (+138 за сутки), вылечились 817 пациентов, уточняет штаб.
РИА Новости 04:59
Происшествия
В прокуратуре Саратовской области зафиксирована вспышка коронавируса
Саратов, 19 мая 2020, 11:37 — REGNUM В Саратовской области у нескольких работников аппарата прокуратуры по результатам лабораторных исследований выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
REGNUM 04:37
Армия и оружие
Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи
Lenta.ru вчера в 05:20
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к новому коронавирусу.
РИА Новости 05:35
Общество
Сменилось руководство завода, производящего аппараты ИВЛ «Авента-М»
Новый временный гендиректор назначен на "Уральском приборостроительном заводе" (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", говорится в сообщении предприятия.
Интерфакс вчера в 09:10
Общество
Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя
Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя до 21 года, передают «РИА Новости» 19 мая.
Известия 05:32
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе с Аленой Гавриловой
Новый пост появился на личной странице певца. Новость о разводе музыканта Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой шокировала поклонников.
Городовой вчера в 06:47
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Общество
Ректор МГИМО призвал повышать интеллектуальную конкуренцию в России
Академик РАН, ректор МГИМО Анатолий Торкунов считает необходимым повышать интеллектуальную конкуренцию в России с целью улучшения качества высшего образования и развития науки в стране.
ТАСС 05:05
Политика
Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Общество
Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса
Представитель мэрии прокомментировал материал газеты о якобы занижении московскими властями статистики смертности от коронавируса.
BFM.ru 02:14
Происшествия
В Подмосковье возбудили дело об убийстве девятимесячного ребенка
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве девятимесячного ребенка в Коломне, обнаруженного задушенным.
ТАСС вчера в 11:51