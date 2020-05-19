Глава Минтруда Антон Котяков ожидает, что ситуация на рынке труда в России стабилизируется к концу июня — к этому времени, согласно последнему прогнозу, заработает большинство предприятий. Об этом глава ведомства сказал в программе «Познер» на Первом канале.

Политика Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации. 329

Общество Минпросвещения рекомендовало открыть летние лагеря с 1 июля Минпросвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля, сообщила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха ведомства Янина Голубева, передает «РИА Новости». 2

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 757

Общество В Ивановской области коронавирусом заразились 148 медиков За время пандемии в Ивановской области заболело 148 медицинских работников.

Здоровье Курский врач рассказал, как считают умерших от коронавируса Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов, ранее ставший героем одного из выпусков «Редакции» на YouTube, рассказал, почему число умерших расходится с официальной статистикой. 30

Общество В Москве сообщили, что заболевшие COVID-19 пытаются оформить пропуска Почти три тысячи москвичей с подтвержденным COVID-19 и ОРВИ ежедневно пытаются оформить пропуска для поездок по городу, все подобные пропуска аннулируются, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. 40

Авто Российские сотрудники Nissan выстраиваются за увольнением в очередь В компании отметили, что увольнение сотрудников никак не связано с коронавирусом, так как завод еще в марте планировал перейти на одну смену, а такие изменения предполагают сокращение штата на четверть, пишет «Фонтанка». 16

Здоровье В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Свердловской области составляет 2999 (+138 за сутки), вылечились 817 пациентов, уточняет штаб. 135

Происшествия В прокуратуре Саратовской области зафиксирована вспышка коронавируса Саратов, 19 мая 2020, 11:37 — REGNUM В Саратовской области у нескольких работников аппарата прокуратуры по результатам лабораторных исследований выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба регионального ведомства. 15

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 914

Наука Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к новому коронавирусу.

Общество Сменилось руководство завода, производящего аппараты ИВЛ «Авента-М» Новый временный гендиректор назначен на "Уральском приборостроительном заводе" (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", говорится в сообщении предприятия. 9

Общество Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя до 21 года, передают «РИА Новости» 19 мая.

Шоу-бизнес Эмин Агаларов высказался о разводе с Аленой Гавриловой Новый пост появился на личной странице певца. Новость о разводе музыканта Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой шокировала поклонников. 9

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Общество Ректор МГИМО призвал повышать интеллектуальную конкуренцию в России Академик РАН, ректор МГИМО Анатолий Торкунов считает необходимым повышать интеллектуальную конкуренцию в России с целью улучшения качества высшего образования и развития науки в стране.