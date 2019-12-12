Экономика

ProUfu.ruProUfu.ruМинтруд назвал минимальный размер зарплаты в 2020 году в Башкирии

В Башкирии с 1 января 2020 года увеличится МРОТ на 977 рублей. По данным регионального Минтруда, он достигнет 13, 949 рублей. На данный момент размер минимальной зарплаты равен 12 972 рублям.
Читать в источнике
Комментировать829

Подробнее о событии

Как увеличится МРОТ в Прикамье

REGNUM00:26

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъвчера в 06:34

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 руб

РБКвчера в 06:29

Выше инфляции

Российская газетавчера в 05:55

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новостивчера в 05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАССвчера в 05:17

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФвчера в 05:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 21:45, Ашберн
Футбол

Акинфеев заявил, что не обращает внимание на поведение фанатов

Акинфеев рассказал, что самыми оголтелыми болельщиками являются фанаты португальского "Порту", где порядка 40 процентов стадиона матерится на русском языке.
ProstoProSport 13:15
Общество

Из эфира телеканала ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

Дождь вчера в 03:01
Происшествия

Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
РБК 17:54
Спорт

Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.
Чемпионат 02:25
Политика

«Нафтогаз» создаст информационный штаб

«Нафтогаз Украины» намерен создать информационный штаб в случае прекращения транзита газа из России.
Нефтегазовая вертикаль 08:32
Политика

Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

РИА Новости 15:50
Политика

Киев рассказал об ожиданиях от встречи контактной группы в Минске

Киев рассчитывает достичь договоренностей по обмену пленными, дате прекращения огня в Донбассе и новых участках разведения сил на ближайшем заседании контактной группы в Минске.
Известия 16:49
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Авто

В 2020 году в России подорожают автомобили

Цены на новые легковые автомобили с учетом инфляции и повышения ставки утилизационного сбора могут вырасти в России на 5% в течение 2020 года, сообщает tass.ru.
Область 45 11 декабря в 23:31
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

РЕН ТВ 16:53
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Здоровье

В Южно-Сахалинске контролируют ситуацию с инфекциями в детсадах

В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг ситуации, связанной с острыми кишечными заболеваниями.
Сахалин.Инфо 03:06
Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупке алкоголя

Роспотребнадзор напомнил, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, а покупать алкоголь следует в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию, размещенную в доступном для ознакомления месте.
Известия 20:52
Общество

Американская балерина обвинила Большой театр в расизме

Фотография была опубликована в Instagram одной из российских танцовщиц, где ее и заметила американка Мисти Коупленд, несколько лет назад ставшая первой в истории темнокожей примой-балериной Американского театра балета.
BFM.ru вчера в 18:14
Общество

Новейший iPhone 11 Pro Max подешевел в России почти на четверть

Флагманский смартфон iPhone 11 Pro Max, представленный Apple в сентябре 2019 года и стоивший на старте продаж 100 тысяч рублей, за несколько месяцев потерял почти четверть от первоначальной цены.
Российская газета 02:58
Космос

Илон Маск отправит коноплю и кофе на МКС в 2020 году

Life.ru вчера в 19:11
Космос

Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну

РИА Новости 19:31
Экономика

Бибикова рассказала, как повысятся пенсии в 2020 году

Что касается получателей ежемесячных денежных выплат, то индексация ЕДВ пройдёт 1 февраля 2020 года.
Парламентская газета вчера в 03:22
Общество

Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 19:36
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
RT на русском 20:28
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости 08:00
Политика

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия 16:38
Здоровье

Россиянам упростили доступ в бассейны

Верховный суд России вынес решение, согласно которому бассейны теперь можно посещать без справок.
Калужские Губернские Ведомости 11 декабря в 07:23
Футбол

Гинер оценил переход 75% акций ЦСКА под контроль компании «ВЭБ»

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер оценил переход 75% акций футбольного клуба под контроль корпорации «ВЭБ.РФ».
RT на русском 10:54
Футбол

Гвардиола имеет право покинуть «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола имеет право покинуть клуб в конце текущего сезона.
Евро-футбол.ру 09:10
Музыка

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

News.ru 11 декабря в 04:28
Шоу-бизнес

Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой

Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Privet-Rostov.ru вчера в 00:21
Происшествия

В Чили объявлен траур по погибшим на военном самолёте

RT на русском 18:52
Музыка

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости 17:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное