Общество

Газета.RuГазета.RuМинтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС. Он пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно.
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с чего всё началось

Минтруд объяснил, почему 31 декабря в этом году невозможно сделать выходным

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