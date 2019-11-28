Общество
Газета.RuМинтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС. Он пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно.
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с чего всё началось
Правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно. Об этом заявил журналистам в четверг министр труда и социальной защиты Максим Топилин.ТАССвчера в 10:23
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