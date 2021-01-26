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Минтруд назвал размер прожиточного минимума за III квартал 2020 года

Прожиточный минимум служит основой для определения размера ежемесячного пособия на первого, второго и третьего ребенка в возрасте до трех лет в рамках нацпроекта "Демография", размера пособий на детей от трех до семи лет, а также размеров других социальных пособий и выплат.В источнике
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АиФ Тверь

Тверьстат подсчитал прожиточный минимум для разных категорий граждан

АиФ Тверь24 января в 12:43
Российская газета

В натуральную величину

Российская газетавчера в 10:56
ТАСС

Прожиточный минимум трудоспособного населения за III квартал 2020 г. составил 12 542 рубля

ТАССвчера в 08:13
ПРАЙМ

Власти определили прожиточный минимум за третий квартал 2020 года

ПРАЙМвчера в 07:46
Вести.Ru

Минтруд назвал размер прожиточного минимума за III квартал 2020 года

Вести.Ruвчера в 13:39
UfaTime.ru

В правительстве обсудят установление новой величины прожиточного минимума в Башкирии

UfaTime.ru24 января в 07:36
Катунь 24

В Алтайском крае установили прожиточный минимум за третий квартал 2020 года

Катунь 2424 января в 04:43

«Лаборатория Касперского» рассказала о трендах в корпоративной кибербезопасности на 2021 год

Опрос «Лаборатории Касперского» показал, что в 2021 году компании планируют решать вопросы нехватки опытных специалистов и экономии бюджетов путём перевода функций IT и кибербезопасности на аутсорс.
itWeekвчера в 03:30

Петербургский «Зенит» стал 15-м в рейтинге самых доходных клубов Европы

Рекордным ростом доходов в сезоне — 2019/20 и 15-м местом в рейтинге самых прибыльных футбольных клубов Европы отличился петербургский «Зенит», говорится в отчете Football Money League, опубликованном 26 января международной консалтинговой компанией Deloitte.
ИА Красная Веснавчера в 15:44

Хинштейн отозвал запросы о наказании ударившего женщину в Санкт-Петербурге полицейского

Обновлено в 19:38 Депутат Государственной думы, заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Александр Хинштейн сообщил о решении отозвать запросы с просьбой привлечь к уголовной ответственности полицейского, ударившего женщину на несанкционированной акции в Санкт-Петербурге.
BFM.ruвчера в 10:53