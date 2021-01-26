Минтруд назвал размер прожиточного минимума за III квартал 2020 года
Прожиточный минимум служит основой для определения размера ежемесячного пособия на первого, второго и третьего ребенка в возрасте до трех лет в рамках нацпроекта "Демография", размера пособий на детей от трех до семи лет, а также размеров других социальных пособий и выплат.В источнике
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В правительстве обсудят установление новой величины прожиточного минимума в Башкирии
UfaTime.ru24 января в 07:36
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Катунь 2424 января в 04:43