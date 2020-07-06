Самые высокие пенсии россияне получают в Чукотском (28 219,13 рубля) и Ненецком (25 215,13 рубля) автономных округах, следует из доклада Минтруда. За ними идут Камчатка (24 409,59 рубля) и Магаданская область (24 304,94 рубля).

с чего всё началось

Как сообщили ToDay News Ufa в Минтруде, самый высокий уровень пенсионного обеспечения – на Чукотке (28 219 руб.), в Ненецком автономном округе (25 215), на Камчатке (24 409) и в Магаданской области (24 304). Доклад на соответствующую тему подготовили в ведомстве.

Происшествия Актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции Известному актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции в рамках уголовного дела о смертельной аварии в центре Москвы. 60

Происшествия ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже "Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина. 59

Политика Британия ввела санкции против главы Следственного комитета Бастрыкина Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times опубликовала материал, утверждающий, что глава МИД Британии Доминик Рааб готовится ввести персональные санкции против ряда граждан России. 1,5K

Общество Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала. 24

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 4

Шоу-бизнес Эвелина Бледанс просит внуков у 26-летнего сына Вчера, 5 июля, старший сын известной актрисы Эвелины Бледанс отметил день рождения.

Общество Лисовец заявил, что Петербург должен готовиться ко второй волне коронавируса Петербург должен быть готов к второй волне коронавируса, заявил руководитель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

Финансы Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. 274

Футбол Назаров написал стихотворение о поражении «Спартака» в матче с «Тамбовом» Известный артист театра и кино болельщик московского "Спартака" Дмитрий Назаров на своей странице в "Инстаграме" опубликовал стихотворение о поражении красно-белых в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с "Тамбовом" (2:3).

Армия и оружие Чепа заявил, что США вели подготовку бен Ладана в Афганистане Чепа подчеркнул, что на подобные действия США сначала толкала борьба с СССР, а теперь борьба с Россией.

Футбол Сергей Лапочкин рассудит «Спартак» и «Локомотив» Поединок 27-го тура российского первенства между "Спартаком" и "Локомотивом" пройдет 8 июля на стадионе "Открытие Арена".

Экономика Россия вошла в десятку лучших стран Европы для иностранных инвестиций Москва, 6 июля 2020, 12:56 — REGNUM Россия по итогам 2019 года заняла девятое место в списке стран, лидирующих по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе, говорится в результатах исследования «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2019 год» консалтинговой компании EY, передаёт РБК. 153